Minister Cijntje Trahando Riba Alternativa Pa Buelonan Kanselá Di Klm.

Manera por a tuma nota den prensa KLM a tuma e desishon pa kanselá pa un temporada e di dos buelo pa dia pa Kòrsou. Esaki ta nifiká ku for di promé di Desember te ku 18 di Desember 2022 KLM lo operá un buelo só pa dia. Tambe entre 9 di Yanüari 2023 te ku 31 di Mart 2023 nan lo operá un buelo só pa dia. Esaki ta impliká ku Kòrsou lo perde 320 stul pa dia durante di e periodonan menshoná. E desishon aki ta debí na e situashon na Schiphol kaminda e aeropuerto no tin sufisiente personal pa atende ku e tráfiko haltu di pasahero. Esei tin komo konsekuensia reinan largu di pasaheronan ku ta sali te pafó di e terminal di e aeropuerto wardando pa check-in.

Esaki ta bai tin un impakto ekonómiko negativo di riba 20 mion dollar pa Kòrsou durante di e dos periodonan menshoná.

Minister Cijntje huntu ku CTB ta eksplorando alternativanan pa mitigá e efekto aki durante di e periodo di winter binidero. Ta evaluando kiko ta e posibilidat pa amplia e kantidat di stul riba otro aerolinea y tambe ta evaluando kiko lo por hasi ku buelonan for di otro suidatnan di Oropa, pa asina tòg mantené e tráfiko di turista for di Oropa pa Kòrsou riba un nivel positivo. Kòrsou ta e destinashon na di 4 lugá for Schiphol pa loke ta trata buelonan di distansha largu, después di New York, Atlanta i Dubai.