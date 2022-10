Resultado di kampionato MCB CSB 

Pichingolo : 9 kareda 12 hit 2 eror Picher ganadó Arnalda Margaritha Mihó bate : Julise Koffy 4-4 Souax : 0 kareda 2 hit 0 eror Picher pèrdèdó : Jeannevian Kinburn Mihó bate : Trishantely Alexandre 2-1 E standing Final di kampionato AA KLASE AA W L Souax 17 3 The Figthing Team 14 6 Pichingolo 14 6 Sta Rosa Angels 8 12 Fenix 7 13 Treasure 0 20 Siguiente weganan : Playoff klase AA 2022 Djamars 18 òktober 2022 Sam Bunting Ballpark 19:30 hr Souax Gill’s Sport v/s The Fighting Team Fem AA 1 Play-off 21:30 hr Pichingolo Nissan vs Sta Rosa Vanddis Fem AA 1 Play-off Djaweps 20 òktober 2022 Sam Bunting Ballpark 19:30 hr Sta Rosa Vanddis v/s Pichingolo Nissan Fem AA 2 Play-off 21:30 hr The Fighting Team v/s Souax Gill’s Sport Fem AA 2 Play-off Edward Martis 5113100

Fem AA