Minister Rocco Tjon:

UN PASO IMPORTANTE PA FORTIFICA CUIDO DI NOS MUCHANAN TA INICIO DI E OPLEIDING MBO-3 KINDEROPVANG

Oranjestad- Minister Tjon a duna di conoce cu esaki ta un dia hopi importante pa e mundo di kinderopvang, of manera ta mihor conoci na Aruba “Creche”. Den luna di November 2021, den e mesun sala na EPI, a termina cu e ultimo sessionan di e Codigo di Proteccion, caminda tur e leidsternan di e crechenan a haya e materia aki, pa asina por implementa esaki den nan trabounan diario. Na final di e sessionnan aki, ta unda oficialmente a duna di conoce cu e opleiding MBO niveau 3 pa kinderopvang lo bira un realidad y alaves acredita door di Directie Onderwijs.

E mandatario a splica di ta hopi satisfecho cu e realisacion di e opleiding aki, danki na e Sociaal Crisis Plan (SCP). Esaki ta un di motibonan dicon desde aña pasa, a boga pa continua cu e Sociaal Crisis Plan, apesar di a haya hopi contratiempo di oposicion den parlamento, paso oposicion no kier a prolonga e diferente contractnan den cuadro di e Sociaal Crisis Plan. Si e prolongacion di e contractnan no lo a logra, e opleiding di awe no por ta un realidad. Minister Tjon a vocifera cu ta importante pa señala cu participantenan mes a indica di kier participa den e curso aki, algo cu a wordo determina por medio di un encuesta cu a wordo haci. Esnan cu ta participa den e opleiding aki, tambe ta hasi e pago necesario pa por participa.

E compromiso di Gabinete Wever-Croes II, muy en particular pa e tema di nos muchanan, ta pa contribui y yuda. Por medio di esaki, por bisa cu a dicidi di inverti den esaki, unda ta aloca fondo pa parcialmente cubri e gastonan di e curso, pa e participantenan. E inversionnan aki ta importante pa proteha y guia nos muchanan mas mihor ainda.

Pa conclui, Minster Tjon a duna di ta hopi satisfecho di por mira e opleiding aki bira un realidad, asina mira con e diferente metanan ta wordo cumpli, den e parti di asuntonan social. E mandatario a duna di compronde, cu esaki ta mustra e importancia di e conexion entre ministerio di Asuntonan Social cu e Ministerio di Husticia, unda cu por medio di e inversionnan aki den e parti di asunton social, bo lo mira e frutonan di esaki den plaso largo den e parti di Husticia.

Share on: WhatsApp

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr



Pinterest

Pocket



Skype