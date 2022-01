Tema pa 2022 ta “Hubileo na den seku”

Inskripshon pa kompetensia Arte di Palabra Boneiru 2022 a habri

Kralendijk – Inskripshon pa e kompetensia literario “Arte di Palabra” a habri. Hóbennan ku kier partisipá por download e formulario for di e página di Facebook di Arte di Palabra. Por haña esaki tambe na SKAL. Por entregá esaki via di e-mail artedipalabraboneiru@hotmail.com òf na SKAL durante ora di kantor (8-12/14-16’or). E aña aki a habri un kategoria nobo p’asina hóbennan di grupo 8 por partisipá huntu ku hóbennan di skol avansá. Kompetensia di Arte di Palabra 2022 tin komo tema “Hubileo na den seku”. Esaki ta muzik toka akústiko.

Arte di Palabra ta un kompetensia di deklamashon na Papiamentu pa hóbennan den enseñansa avansá na Aruba, Boneiru i Kòrsou. Ta trata di un kompetensia anual i tin komo meta pa desaroyá talento literario hóben i literatura hubenil na Papiamentu pa medio di deklamashon di poesia i kontamentu di kuenta. Riba kada isla ta tuma lugá un kompetensia pa asina skohe e obranan ganadó pa bai kompetí ku hermana islanan. Den kuadro di esaki, Boneiru a ranka sali ku su kompetensia pa aña 2022.

Ounke ku e kompetensia interinsular ta pa hóbennan di skol avansá, tin petishon pa hóbennan di grupo 8 tambe partisipá. Komishon Arte di Palabra Boneiru a disidí di habri un kategoria nobo p’asina duna talentonan di grupo 8 tambe e oportunidat pa partisipá. Lo husga e obranan ku hóbennan di grupo 8 trese dilanti diferente fo’i esnan di skol avansá. Meta pa laga hóbennan di grupo 8 partisipá ta pa nan por entrená, prepará, sera konosí ku e Arte di Palabra i eksperensia kompetensia p’asina siguiente aña partisipá den e kategoria di hóbennan di skol avansá.

Desde awor hóbennan por inskribí nan mes pa partisipá na e kompetensia aki. Hóbennan por partisipá den diferente kategoria, por ehèmpel por partisipá den kategoria poesia original, poesia eksistente, kuenta original i òf kuenta eksistente. Pa partisipá mester yena e formulario ku ta disponibel na ofisina di SKAL i riba página di Facebook Arte di Palabra Boneiru.

Tema pa aña 2022 ta “Hubileo na den seku”. Den seku ta nifiká toka instrumènt no eléktriko. Tur aña ta skohe un tema riba tereno di kultura pa asina eduká partisipantenan riba e tema. E aña aki a skohe e tema “Hubileo na den seku” pa pone atenshon na e tradishon di tokamentu i reflehá riba e balor ku esaki tin pa kultura i historia di Boneiru. Tokamentu den seku tambe tin otro aspektonan interesante, por ehèmpel ku e ta un enkuentro kaminda diferente talento ta realisá un obra ku ta trese goso, memoria i harmonia serka tur ku ta disfrutá di e obra final.

Komishon Arte di Palabra lo hiba diferente aktividat di informashon pa por motivá hóbennan pa partisipá. Debí na e situashon di covid-19 na Boneiru, Komishon lo hiba un kampaña di promoshon adaptá. Pa informá i promové e kompetensia pa 2022, Komishon lo trata hasi esaki tambe pa medio di video.

Het thema voor 2022 is ‘Ode aan de akoestische muziek’

De inschrijving voor de Arte di Palabra Bonaire-wedstrijd is geopend

Kralendijk – De inschrijving voor de literaire wedstrijd ‘Arte di Palabra’ (woordkunst) is geopend. Jongeren die mee willen doen kunnen een inschrijfformulier digital op Facebook van Arte di Palabra Boneiru downloaden of bij de SKAL krijgen en deze via e-mail artedipalabraboneiru@hotmail.com of gedurende kantoor uren (8-12 /14 -16uur) inleveren. Dit jaar is er een nieuwe categorie bijgekomen om ook kinderen uit groep 8 te laten deelnemen naast jongeren van de middelbare school. De Arte di Palabra 2022-wedstrijd heeft als thema ‘Ode aan de akoestische muziek’.

Arte di Palabra is een voordrachtwedstrijd in het Papiamentu voor jongeren in het voorgezet onderwijs op Aruba, Bonaire en Curacao. Het is een jaarlijks terugkerende wedstrijd. Doel is om jong literair en jeugdliteratuurtalenten in het Papiamentu te ontwikkelen door ze gedichten te laten voordragen en verhalen te vertellen.

Op elk eiland vindt een wedstrijd plaats om de winnende gedichten en verhalen te kiezen. De winnaars nemen het op tegen andere winnaars van de andere eilanden. Op Bonaire wordt binnenkort gestart met de wedstrijd voor het jaar 2022.

Hoewel de intereilandelijke wedstrijd voor jongeren in het voortgezet onderwijs is bedoeld, zijn er verzoeken om ook kinderen uit groep 8 van de basisschool te laten deelnemen. De Commissie Arte di Palabra Bonaire heeft besloten met een nieuwe categorie te komen, om ook de talenten uit groep 8 een kans te geven om mee te doen. De gedichten en verhalen van de kinderen uit groep 8 zullen anders beoordeeld worden dan die van de jongeren in het voortgezet onderwijs. Het doel om de kinderen uit groep 8 mee te laten doen is om te oefenen, zich voor te bereiden op en kennis te maken met Arte di Palabra en ervaring op te doen met de wedstrijd, zodat zij volgend jaar kunnen meedingen in de categorie voor jongeren van de middelbare school.

Vanaf nu kunnen kinderen/jongeren zich inschrijven om deel te nemen aan deze wedstrijd. Zij kunnen deelnemen in verschillende categorieën, bijvoorbeeld in de categorie originele poëzie, bestaande poëzie, originele verhalen en/of bestaande verhalen. Om deel te kunnen nemen moet het formulier ingevuld worden dat beschikbaar is bij het kantoor van de SKAL en op de facebook pagina Arte di Palabra Bonaire.

Het thema voor het jaar 2022 is ‘Ode aan de akoestische muziek’. Elk jaar wordt een thema gekozen op cultureel gebied, zodat de deelnemers zich het thema eigen kunnen maken. Dit jaar is gekozen voor het thema ‘Ode aan de akoestische muziek’ om aandacht te wijden aan de traditie van het maken van muziek en te reflecteren op de waarde die dit heeft voor de cultuur en de geschiedenis van Bonaire. Het maken van akoestische muziek heeft ook andere interessante aspecten, bijvoorbeeld dat het een samenkomst is waarbij verschillende talenten samen tot een muziekstuk komen dat genot, herinneringen en harmonie teweegbrengt bij allen die van het uiteindelijke werk genieten.

De Commissie Arte di Palabra zal verschillende informatie rondes houden om de kinderen/jongeren te motiveren om mee te doen. Vanwege de Covid-19 situatie op Bonaire, zal de commissie een aangepaste promotiecampagne voeren. Om informatie te geven over de wedstrijd voor het jaar 2022 en deze te promoten zal de Commissie proberen deze ook door middel van een video te doen.

