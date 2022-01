KOMUNIKADO DI PRENSA 040 /2022

25 yanüari 2022

Potret i videonan di pornografia infantil i aktonan inmoral ku menornan.

Departamentu di Komunikashon i Prevenshon

KUERPO POLISIAL KÒRSOU SIRBI I PROTEHÁ

Kuerpo Polisial a bin ta tuma nota ku potrètnan i videonan di aktonan inmoral ku menornan

di edat riba medionan sosial ta bolbe birando un tendensia den nos komunidat.

Den pasado ya polis a bin ta alertá pa e tipo di aktonan aki i te asta tabatin diferente kaso

kaminda sospechosonan a keda persiguí pa hustisia i kondená na kastigu di prison.

Ultimamente e aktonan aki un bia mas ta lantando kabes, sin ku ta tene debido kuenta ku

aparte ku e komportashon aki ta kontra di lei, pues kastigabel, no ta para ketu na e derechi

ku e menor di edat/ e mucha tin.

Ta bon pa bolbe enfatisá ku no solamente esun ku ta kometé e akto inmoral ku e menor i

esun ku ta graba, saka potrèt so ta kastigabel, pero tur hende ku ta plama e imágennan aki

òf simplemente tin nan den nan poder, tambe ta violando e lei kontra moral ku ta ankrá

den nos kodigo penal.

Un yamada ta bai na tur persona ku ta disponé di e imágennan pornográfiko aki pa no sigui

distribuí nan i te asta e rekomendashon pa saka nan mesora for di bo aparato ku ta karga

informashon digital manera lèptòp, telefòn ets.

Un apelashon na tur esnan ku ta kometé aktonan inmoral ku hóbennan menor di edat òf

muchanan chikí, pa stòp inmediatamente, ya ku hustisia ta persiguí e akto penal aki ku tur

forsa. Realisá ku asta ora e menor di edat bai di akuerdo, bo ta keda kastigabel, pasobra

komo mayor di edat, lei i komunidat ku ta protehá e menor, ta spera ku bo sa mihó i por

husga mihó ku e menor.

Kuerpo Polisial ke hasi un yamada na tur persona ku por identifiká e víktimanan den e

kasonan di aktonan inmoral ku menor, pa mèldu i denunsiá esaki mesora na sea polis,

Ministerio Públiko, Fundashon Ayudo pa Viktimanan of kualke instansia ku por yuda den e

kaso aki pa nos por inisiá un investigashon pa persiguí esnan kulpabel den e kasonan aki.

Nos tur komo siudadanonan den e pais aki tin e deber síviko di protehá nos muchanan i

tene nan leu for di gara di esnan ku ke probechá di nan inosensia of abusá di nan pa finnan

ageno.

Laga nos sensurá e aktonan aki dor di no sigui plama e potrètnan i videonan ku por tin

konsekuensianan devastador pa e menor i su futuro, ku ta nos tur su responsabilidat di

kuida.

Kuerpo Polisial ta gradisí tur siudadano di antemano pa nan koperashon, denunsiando

lokenan ku ta robes i rechasá e imágenan aki.

Share on: WhatsApp

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr



Pinterest

Pocket



Skype