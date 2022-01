Registro di instancia di cuido entrante 31 di maart 2022

ORANJESTAD, Aruba – 26 januari 2022. Mescos cu den caso di AruBIG, tur instancia di cuido di salud tmbe mester registra na Departamento di Salud Publico di Aruba. Un instancia di cuido sea cu eta un eenmanszak, compania, fundacion of cooperativa cu ta duna cuido na Aruba. Conforme art. 2 di e Ordenansa nacional calidad den cuido di salud (Landsverordening kwaliteit in de gezondheidszorg) esakinan mester registra pa por sigui brinda servicio, pero tambe si nan kier tuma personal den servicio cu mester cumpli cu e registro di AruBIG. Mas ainda, solamente e instancia di cuido registra mag di tuma un profesional den cuido den servicio. Pa registra por acudi e website di dvg cu ta www.dvg.aw/arubig full abou riba e pagina riba e seccion di “register zorgaanbieders”. Eynan por haya informacion tocante tur documentacion rekeri pa por registra e instancia di cuido. Algun instancia a registra caba hunto cu AruBIG, pero e enfoke awor ta pa tur instancia tambe ta registra. E ultimo dia pa registra ta 31 di maart 2022. Pa mas informacion por tuma contacto cu e seccion concerni na kwaliteitsinstituut@dvg.aw of na tel: 522-4244.

Register van zorgaanbieders gaat in na 31 maart 2022

ORANJESTAD, Aruba – 26 januari 2022. Gelijk aan het AruBIG-register moet iedere zorgaanbieder ook registreren bij de Directie Volksgezondheid. Een zorgaanbieder is volgens de wet iedere solistische praktijk of zorginstelling, zij het in de vorm van een eenmanszak, bedrijf, stichting of maatschap, die zorg geeft op Aruba. In overeenstemming met art. 2 van de Landsverordening kwaliteit in de gezondheidszorg moeten zij ook registreren om hun diensten te blijven aanbieden. Sterker nog, alleen de geregistreerde zorgaanbieders mogen AruBIG-zorgprofessionals in dienst nemen. Om te registreren kunt u kijken naar de website van de dvg: www.dvg.aw/arubig helemaal onderin de pagina onder het stuk van “register zorgaanbieders”. Daar vindt u informatie over alle vereiste documenten om te kunnen registreren als zorgaanbieder. Sommige aanbieders hebben zich al laten registreren tezamen met hun AruBIG-registratie, maar de focus ligt nu op alle zorgpraktijken en zorginstellingen. De laatste dag om te registreren is 31 maart 2022. Voor meer informatie kunt u contact nemen met de afdeling belast met dit project op het e-mailadres kwaliteitsinstituut@dvg.aw of op tel:522-4244.

