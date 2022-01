Diputado den Heyer ta hasi entrega di e promé Maletin ku Buki

Kralendijk – Durante inisio di e ‘Dianan Nashonal Di Lesa Pa Mucha Tende’ diputado Nina den Heyer a hasi entrega di e promé Maletin ku Buki grátis na beibi Arian.

Den e Maletin ku Buki tin dos buki prèt. Serka kada buki nan a kompilá vários tep práktiko i dibertido tokante kon pa lesa pa mucha tende. Wak den e buki ku bo a haña den bo maletin. E ora ei di mes bo ta wak kiko asina bo por hasi kuné!

Bai ku bo beibi òf chikitin biblioteka tambe, hasié miembro i risibí e Maletin ku Buki grátis. Despues bo ta bishitá e Huki di Maletin ku Buki den biblioteka i wak kua ta e bukinan nobo i prèt ku abo i bo yuchi por deskubrí!

Lesa un buki huntu – mustra plachi i konta storia – ta fortifiká e laso ku bo beibi i chikitin. I muchanan ku komo beibi a tende bo lesa pa nan, despues ta bira mihó den idioma. Nunka no ta tempran di mas pa kuminsá ku lesa pa mucha tende.

Miembresia di biblioteka ta grátis pa mucha te ku 18 aña. Ku un miembresia bo por fia kuater buki pa un periodo di tres siman.

Nos ta mira otro den biblioteka na Kaya Gramèl s/n.

Gedeputeerde den Heyer reikt allereerste Boekstartkoffertje uit

Kralendijk – Tijdens de start van de Nationale Voorleesdagen heeft gedeputeerde Nina den Heyer het allereerste gratis BoekStartkoffertje uitgereikt aan baby Arian.

In het BoekStartkoffertje zitten twee leuke boekjes. Bij ieder boekje zijn er handige en leuke voorleestips verzameld. Kijk in het boekje dat je in jouw koffertje gevonden hebt. Dan zie je vanzelf wat je er allemaal mee kunt doen!

Ga ook met je baby of peuter naar de bibliotheek, maak hem/haar lid en ontvang het gratis BoekStartkoffertje. Bezoek hierna de BoekStarthoek in de bibliotheek en bekijk welke leuke, nieuwe boekjes jij en je kindje kunnen ontdekken!

Samen een boekje lezen – plaatjes aanwijzen en verhaaltjes vertellen – versterkt de band met je baby en peuter. En kinderen die als baby al zijn voorgelezen, zijn later beter in taal. Je kan niet vroeg genoeg beginnen met voorlezen.

Het lidmaatschap van de bibliotheek is gratis voor kinderen tot 18 jaar. Met een lidmaatschap kun je vier boeken lenen voor een periode van drie weken.

Tot ziens in de bibliotheek aan de Kaya Gramel z/n.

