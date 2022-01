Kome i papia durante Dianan Nashonal Di Lesa Pa Mucha Tende

Kralendijk – Kome i papia normalmente no ta bai huntu, pero durante e Dianan Nashonal Di Lesa Pa Mucha Tende sí ta pèrmití esei. Djárason diputado Nina den Heyer a desayuná ku e chikitinnan di Sentro pre-Eskolar Hardin Tia Sus i e diputado a lesa pa nan tende for di e bunita buki di prenchi ‘E maleta’ di Chris Naylor-Ballesteros. E aña akí e Dianan Nashonal Di Lesa Pa Mucha Tende ta for di 26 di yanüari te ku 5 di febrüari.

Durante e Dianan Nashonal Di Lesa Pa Mucha Tende Biblioteka Públiko Boneiru ta organisá un èstafèt di hende ku ta lesa pa mucha tende ku ta pasa diferente lokalidat di akohida pa mucha. Kada dia for di bibiloteka un hende ku ta lesa pa mucha tende ta bai lesa for di un di e bukinan di e Tòp 10 di Buki di Prenchi.

Den e periodo tras di lomba tin ora nos skolnan i akohidanan pa mucha tabata será. Pa e motibu akí ta èkstra importante pa stimulá mayornan i kuidadónan pa lesa mas tantu biaha pa mucha tende. Lesa pa mucha tende ta fortifiká e laso entre mayornan i nan yunan i ademas: lesa pa mucha tende ta hasi bo mas grasioso! Lesa pa mucha tende ta bon pa desaroyo di idioma di mucha i ta yuda e chikitinnan komprendé idioma mas mihó i e ta engrandesé nan vokabulario.

Riba djabièrnè 4 di febrüari ta klousurá e Dianan Nashonal Di Lesa Pa Mucha Tenda ku atrobe un desayuno di lesa pa mucha tende. E dia ei e chikitinnan ta bai Biblioteka Públiko Boneiru pa un desayuno i naturalmente un bunita kuenta pa nan tende.

Eten en praten tijdens Nationale Voorleesdagen

Kralendijk – Eten en praten gaan normaal niet samen maar tijdens de Nationale Voorleesdagen kan en mag dat wel. Gedeputeerde Nina den Heyer ontbeet woensdag met de peuters van Sentro pre-Eskolar Hardin Tia Sus en las voor uit het prachtige prentenboek ‘De koffer’ van Chris Naylor-Ballesteros. De Nationale Voorleesdagen zijn dit jaar van 26 januari t/m 5 februari

De Openbare Bibliotheek Bonaire organiseert tijdens de Nationale Voorleesdagen een estafette van voorlezers langs verschillende locaties van kinderopvang. Elke dag gaat een voorlezer vanuit de bibliotheek voorlezen uit één van de boeken van de Prentenboeken Top 10.

Afgelopen periode waren de scholen en kinderdagverblijven soms gesloten. Het is daarom extra belangrijk om ouders en verzorgers aan te sporen om vaker voor te lezen. Voorlezen versterkt de band tussen ouders en kinderen en bovendien: voorlezen maakt je leuker! Voorlezen is goed voor de taalontwikkeling van kinderen en helpt peuters en kleuters hun taalbegrip en woordenschat te vergroten.

Op vrijdag 4 februari wordt de Nationale Voorleesdagen afgesloten met opnieuw een voorleesontbijt. Dan komen de peuters naar de Openbare Bibliotheek Bonaire voor een ontbijt en natuurlijk een leuk voorleesverhaal.

Share on: WhatsApp

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr



Pinterest

Pocket



Skype