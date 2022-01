Kamer debatteert over georganiseerde criminaliteit en ondermijning

Kamerleden van de commissie voor Justitie en Veiligheid gaan op donderdag 27 januari in debat over georganiseerde criminaliteit en ondermijning. Minister Dilan Yesilgöz van Justitie en Veiligheid komt hiervoor naar de Kamer. Het commissiedebat is vanaf 13.30 uur live te volgen via de website en de app Debat Direct.

Forensisch onderzoek na een liquidatie in Amsterdam

Verwevenheid onderwereld en bovenwereld

Tijdens het commissiedebat komen verschillende onderwerpen aan bod. Zo spreken de Kamerleden onder meer over de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Bij ondermijnende criminaliteit gaat het om misdrijven die worden gepleegd binnen criminele samenwerkingsverbanden en die gepaard gaan met geweld, bedreiging en intimidatie. Kenmerkend daarbij is de verwevenheid tussen de onderwereld en de bovenwereld, zoals in de illegale drugsindustrie vaak het geval is. Ook het stelsel van bewaken en beveiligen, de aanpak van georganiseerde criminaliteit tijdens berechting en detentie en de recente bedreigingen aan het adres van Royce de Vries en John van den Heuvel staan op de agenda.

Commissiedebat

De meest voorkomende vorm van debat in een commissie is het commissiedebat. Dat is een reguliere vergadering van een commissie met een minister of staatssecretaris. In een commissiedebat komt een specifiek onderdeel van het beleidsterrein van een minister of staatssecretaris aan de orde. Kamerleden stellen vragen aan de bewindspersoon, die daar vervolgens op antwoordt. De formele afronding inclusief het indienen van moties gebeurt in de plenaire vergadering. Dat zijn vaak heel korte debatten die als een tweeminutendebat op de agenda staan.

Volg het live

Het debat is vanaf 13.30 uur te volgen via de livestream op deze website en de app Debat Direct.

Lees ook de bijbehorende stukken.

