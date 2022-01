Tweede Kamer stemt over onderzoeksvoorstel parlementaire enquête Fraudebeleid en Dienstverlening

De Tweede Kamer stemt dinsdag 1 februari 2022 over het onderzoeksvoorstel voor de parlementaire enquête Fraudebeleid en Dienstverlening. Als de Tweede Kamer instemt met het onderzoeksvoorstel, vindt de constituerende vergadering van de parlementaire enquêtecommissie naar verwachting plaats op donderdag 3 februari 2022. De commissievoorzitter en de ondervoorzitter worden dan gekozen.

De Tweede Kamer heeft op 11 februari 2021 een motie aangenomen waarbij de Kamer uitspreekt dat een parlementaire enquête naar de dienstverlening, fraudebestrijding en handhaving bij overheidsorganisaties wenselijk is en dat de rapporten van de tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties en de parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag daarbij betrokken moeten worden.

Op 8 juli 2021 is daarom de tijdelijke commissie Fraudebeleid en Dienstverlening opgericht, om een voorstel te doen voor de opzet van deze parlementaire enquête. Met de oplevering van het onderzoeksvoorstel heeft de tijdelijke commissie haar werkzaamheden afgerond.

In de tijdelijke commissie Fraudebeleid en Dienstverlening zaten de volgende leden:

Salima Belhaj (commissievoorzitter, D66)

Michiel van Nispen (ondervoorzitter, SP)

Senna Maatoug (GroenLinks)

Ingrid Michon-Derkzen (VVD)

René Peters (CDA)

Sylvana Simons (Bij1)

Noot voor de redacties:

Als de Kamer dinsdag 1 februari instemt met het onderzoeksvoorstel vindt de constitutie van de parlementaire enquêtecommissie naar verwachting plaats op donderdag 3 februari 2022. De commissievoorzitter en de ondervoorzitter worden dan gekozen. Aansluitend geeft de commissievoorzitter een toelichting op de onderzoeksopzet. Na afloop van de vergadering, is er gelegenheid om vragen te stellen aan de commissievoorzitter. Een uitnodiging voor de constituerende vergadering volgt dinsdagmiddag na de stemmingen.

De stemming over het onderzoeksvoorstel is live te volgen via de website van de Tweede Kamer of via de app Debat Direct .

