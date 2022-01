Tweede Kamer weer gedeeltelijk open voor publiek

Met ingang van 31 januari 2022 gaat de Tweede Kamer weer gedeeltelijk open voor publiek. Op plenaire vergaderdagen – dinsdag, woensdag en donderdag – kan een beperkt aantal bezoekers tot 22.00 uur plaatsnemen op de publieke tribune van de plenaire zaal. Per tijdsblok is er plek voor vijftien personen. Fysieke aanbiedingen van petities zijn weer mogelijk en rondleidingen voor scholieren worden stap voor stap weer mogelijk. Dat schrijft Kamervoorzitter Vera Bergkamp vandaag in een brief aan de Kamerleden.

“Het verheugt mij dat wij de deuren van B67 weer gedeeltelijk kunnen openen voor publiek”, aldus de Kamervoorzitter. De brief over de werkwijze van de Kamer volgt op de versoepelingen die het kabinet op 25 januari aankondigde. De basismaatregelen, zoals de 1,5 metermaatregel, blijven gelden, benadrukt Bergkamp. De nieuwe werkwijze geldt vooralsnog tot 8 maart 2022.

Coronatoegangsbewijs

Dagjesmensen en andere bezoekers hebben geen coronatoegangsbewijs nodig om een bezoek te brengen aan de Tweede Kamer en een plenaire vergadering bij te wonen. Om gebruik te maken van het Statenlokaal – een publiek toegankelijke horecaruimte in de Kamer – is het voor bezoekers wel nodig om een coronatoegangsbewijs te tonen (vanaf 13 jaar), conform de regelgeving van de overheid.

Bijwonen plenaire debatten

Op de dagen dat er plenair vergaderd wordt (dinsdag, woensdag en donderdag), ontvangt de Tweede Kamer – vanwege de 1,5 meter afstand – een beperkt aantal bezoekers. Bezoekers moeten zich van tevoren voor een tijdsblok aanmelden. Dat kan vanaf morgen via deze website. Per tijdsblok zijn acht zitplaatsen en zeven leunplaatsen beschikbaar voor bezoekers. Het dragen van een mondkapje op de publieke tribune is verplicht. Bezoekers kunnen ook de Statenpassage bezichtigen en – met een coronatoegangsbewijs – een kop koffie drinken in het Statenlokaal.

Commissiedebatten

In verband met de 1,5 metermaatregel is het vooralsnog niet mogelijk om bezoekers toe te laten tot de publieke tribunes van commissiezalen. Alle openbare vergaderingen worden live gestreamd op de website van de Tweede Kamer en via de app Debat Direct.

Scholierenbezoeken ProDemos

Rondleidingen van scholieren door ProDemos zijn vanaf 31 januari 2022 weer mogelijk. De rondleidingen in het Kamergebouw worden afhankelijk van de ontwikkelingen rondom het coronavirus in overleg met ProDemos stap voor stap uitgebreid.

Aanbieding petities

Mensen die een petitie willen aanbieden in de Tweede Kamer, kunnen dat digitaal en fysiek doen. Iedere dinsdagmiddag zijn er vier fysieke petitie-aanbiedingen mogelijk. Er mogen maximaal vier mensen aanwezig zijn van de aanbiedende partij. Digitale petitieaanbiedingen kunnen op ieder gewenst moment worden ingepland.

Lees de brief van Kamervoorzitter Vera Bergkamp

