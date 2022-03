Notisia di polis di djabièrnè 18 di mart te ku djaluna 21 di mart 2022/Politieberichten van vrijdag 18 maart tot en met maandag 21 maart 2022

Notisia di polis di djabièrnè 18 di mart te ku djaluna 21 di mart 2022

Aksidente Tra’i Montaña

Alrededor di 10.35 or di anochi riba djadumingu 20 di mart, sentral di polis a risibí notifikashon di un aksidente entre un pikòp i outo di famia riba Kaminda Tra’i Montaña. E outo di famia tabata biniendo for di direkshon di Rincon I meskos ku e outo su dilanti, a bai pasa un outo ku tabata koriendo ku velosidat mas abou, pero no a mira e pikòp ku tabata biniendo for di direkshon kontrali, dor di kua nana dal kasi frontal den otro. Shofùr di e pikòp i dos di e tres pasaheronan a bai hospital ku ambulans pa tratamentu médiko. Shofùr di e outo di famia tabatin su faha di seguridat bisti i a keda ileso. Ambos vehíkulo tabatin daño material na e parti dilanti

Hit & Run

Djadumingu 20 di mart, alrededor di 3.50 or di mardugá, un kaso di ’hit & run’ a tuma lugá riba Bulevar Julio A. Abraham. Shofùr di un pikòp a dal den un outo di famia i a sigui kore bai. Algu mas lat un patruya a topa ku e pikòp konserní i a par’e. Despues di kòntròl mas aleu a resultá ku e sospechoso tabata bou di influensia di alkohòl i a detené e hòmber aki di inisial J.L.D.L.C.G. di 48 aña en konekshon ku manehá bou di influensia.

Ladronisia di hèlm

Den oranan di mardugá di djadumingu 20 di mart, sentral di polis a risibí notifikashon ku deskonosínan a bai ku algun hèlm for di algun skuter ku tabata stashoná den besindario di un establesimentu di hóreka situá na Kaya J.N.E. Craane. Algu mas lat un patruya a topa e sospechosonan i a detené nan. Ta trata di e hòmbernan di inisial F.M. di 26 aña i M.M. S.R. di 22 aña di edat.

Detenshon

Riba djasabra 19 di mart, alrededor di 2.30 or di mardugá a detené un hòmber di inisial W.V.C. di 27 aña di edat den Centrumgebied. E sospechoso a kore dos biaha den direkshon prohibí den Centrumgebied i polis a par’e. A detené e sospechoso pa estorbo di tráfiko i pa manehá bou di influensia. E no tabatin ni un prueba di identifikashon ni reibeweis bálido huntu kuné. Despues di investigashon mas aleu a resultá ku e sospechoso a surpasá su término di estadia tambe. A dun’e un obligashon di mèldu durante kua e mester por mustra un ticket tambe ku e promé vuelo posibel pa su pais di prosedensia. A tuma su pasport temporalmente tambe komo seguro pa su partida.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 717 7251.

Politieberichten van vrijdag 18 maart tot en met maandag 21 maart 2022

Aanrijding Tra’i Montaña

Omstreeks 22.35 uur op zondag 20 maart, kreeg de politiecentrale melding over een aanrijding tussen een pick-up en een personenauto op de Kaminda Tra’i Montaña. De personenauto kwam vanuit richting Rincon aanrijden. De personenauto wilde net als de auto voor hem, een langzamer rijdende auto inhalen maar zag de aankomende pick-up niet, waardoor ze bijna frontaal op elkaar botsten. De bestuurder van de pick-up en twee van de drie inzittenden werden met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling. De bestuurder van de auto had zijn gordel om en bleef ongedeerd. Beide voertuigen hadden schade aan de voorzijde.

Hit & Run

Zondag 20 maart, vond omstreeks 03.50 uur een ‘hit & run’ geval plaats op de Bulevar Julio A. Abraham. De bestuurder van een pick-up botste tegen een personenauto en ging ervandoor. Een patrouille trof iets later de betreffende pick-up aan stopte deze. Bij nadere controlebleek dat de verdachte onder invloed van alcohol was en werd de 48-jarige man met initialen J.L.D.L.C.G. aangehouden wegens het rijden onder invloed.

Diefstal van helmen

In de nachtelijke uren op zondag 20 maart kreeg de politiecentrale melding dat onbekenden helmen vanaf scooters wegnamen ter hoogte van een horeca gelegenheid aan de Kaya J.N.E. Craane. Iets later kwam een patrouille de verdachten tegen en werden zij aangehouden. Het betreft de mannen met initialen F.M. van 26 jaar en M.M.S.R. van 22 jaar.

Aanhouding

Op zaterdag 19 maart werd omstreeks 02:30 uur een 27-jarige man met initialen W.V.C. in het Centrumgebied aangehouden. De verdachte reed twee keer een verboden richting in, in het Centrumgebied en werd gestopt door de politie. De verdachte werd aangehouden voor verkeersbelemmering en voor het rijden onder invloed. Hij had ook geen identiteitsbewijs noch rijbewijs bij zich. Bij nader onderzoek bleek de verdachte zijn verblijfstermijn te hebben overschreden. Hij werd een meldingsplicht opgelegd en moet hierbij een ticket met de eerstvolgende vlucht naar het land van herkomst tonen. Tevens werd zijn paspoort tijdelijk in bewaring genomen ter verzekering voor zijn vertrek.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 717 7251.

