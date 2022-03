Orco Bank a selebrá su di 35 aniversario ku un donashon na Divi Divi School den forma

di un “speeltuin” trahá na midí.

Willemstad, 18 di mart 2022 — Orco Bank a hasi donashon di un “speeltuin” trahá na midí pa Divi Divi

School komo parti di selebrashon di 35 aniversario di e banko.

Orco Bank a hasi e donashon aki den 2021, den e delaster lunanan di aña. Manera ta kustumber ku

trabounan na midí, a dura algun luna promé ku a finalisá a proyekto aki. For di mart 2022, alumnonan di

Divi Divi School tin un “speeltuin” adishonal ku por hasi uzo i disfrutá di dje den pausa.

Sra. Margaret Oliviera, Directeur di Divi Divi School ta enfatisá e importansia pa muchanan hunga pafo i

subi e trapinan di e “speeltuin” i asinei mehorá nan mobilidat, speshalmente na edat yòn. E skol ya kaba

tabatin un “speeltuin”, pero ku mas di 200 alumno formando parti di e skol, un di dos “speeltuin” speshal

pa muchanan as yòn ta mas ku bon biní! Divi Divi School ta gradesí Orco Bank pa e kontribushon i ta

kontentu di mira Orco Bank su kompromiso ku komunidat di Kòrsou.

Divi Divi ta un skol pa muchannan ku difikultat pa siña i kriansa, muchanan ku problema di kondukta i

muchanan ku problema social-emoshonal. Divi Divi School tin 13 klas, un sala di kòmpiuter, un biblioteka i

un espasio ku dak i un “veld” kaminda ta praktika “gym”. Pa mas informashon bishitá:

https://vpco.org/site/divi-divi-school/.

Orco Bank ta sigui hasi esfuerso pa brinda e mihó servisio bankario na su klientenan. Mas ainda, ta duna

kontribushon na e komunidat di Kòrsou ku entusiasmo.

Orco Bank a ser fundá na 1986 i ta ofresé pakete bankario kompletu pa konsumidó i pa

korporashon. Orco Bank tin operashon na Kòrsou, Boneiru i Sint Maarten. Pa mas notisia di Orco

Bank, i otro informashon importante, bishitá: https://www.orcobank.com/. Sigui nos riba

Facebook: https://www.facebook.com/OrcoBank òf

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/orco-bank/

Imagen 1: Speeltuin trahá na midí

Imagen 2: Sra. Margaret Oliviera, Directeur di Divi Divi School i Sra. Désirée Alberto, Managing Director

Orco Bank huntu ku mucha nan di Divi Divi School.

Orco Bank celebrated its 35th anniversary by giving back to the community, donating a

tailor-made playground to Divi Divi School.

Willemstad, March 18th, 2022 – Orco Bank donated a tailor-made playground to Divi Divi School as part

of its 35th anniversary celebrations.

This donation was made in 2021 by Orco Bank in the last quarter of the year. As with custom made work,

it took a couple of months for the playground to be completed. As of March 2022, the children of Divi Divi

School now have an additional playground that they can enjoy during their break.

Ms. Margaret Oliviera, Director of Divi Divi School, stresses that it is very important for children to play

outside, climb and so improve their motor skills, especially at a young age. The school already had a

playground, but with more than 200 students enrolled, a second one, especially created for the younger

children is more than welcome! Divi Divi School is grateful and thanks Orco Bank for its contribution and is

happy to see the bank’s commitment to the community of Curaçao.

Divi Divi is a school for students with learning and parenting difficulties, students with behavioral problems

and students with social-emotional problems. The Divi Divi school has 13 classrooms, a computer room, a

library, a covered and an outdoor field where gym is practiced. For more information visit:

https://vpco.org/site/divi-divi-school/.

Orco Bank continues its efforts to provide the best banking services to its customers.

Moreover, the bank continues its contribution to the community of Curaçao with enthusiasm!

Orco Bank was founded in 1986 and offers a complete personal and commercial banking package with

operations in Curaçao, Bonaire and Sint Maarten. For more Orco Bank news, and other important information

visit: https://www.orcobank.com/. Follow them on Facebook: https://www.facebook.com/OrcoBank or

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/orco-bank/

Image1: Tailor-made playground at Divi Divi School

Image 2: Ms. Margaret Oliviera, Director of Divi Divi School & Ms. Désirée Alberto, Managing Director

Orco Bank with students of Divi Divi School.

Orco Bank vierde zijn 35-jarig jubileum door middel van een donatie aan Divi Divi School

in de vorm van een op maat gemaakte speeltuin.

Willemstad, 18 maart, 2022 – Orco Bank schonk een op maat gemaakte speeltuin aan Divi Divi School

als onderdeel van de viering van het 35-jarig jubileum.

Deze schenking is al in 2021 gedaan; en werd in het laatste kwartaal van het jaar gedaan. Net als bij

maatwerk heeft het enkele maanden geduurd voordat de speeltuin klaar was. Vanaf maart 2022 hebben

de kinderen van Divi Divi School nu een extra speeltuin waar ze tijdens hun pauze van kunnen genieten.

Mevrouw Margaret Oliviera, directeur van Divi Divi School, benadrukt dat het vooral op jonge leeftijd erg

belangrijk is dat kinderen buiten spelen, klimmen en zo hun motorische vaardigheden verbeteren. De

school had al een speeltuin, maar met meer dan 200 ingeschreven leerlingen is een tweede speciaal voor

de jongere kinderen meer dan welkom! Divi Divi School is dankbaar en bedankt Orco Bank voor haar

bijdrage en is blij met de inzet van de bank voor de gemeenschap van Curaçao.

De Divi Divi is een school voor leerlingen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden, leerlingen met

gedragsproblemen en leerlingen met sociaal-emotionele problemen. De Divi Divi school heeft 13

groepslokalen, een computerlokaal, een bibliotheek, een overdekte en een buitenveld waar gym wordt

uitgeoefend. Ga voor meer informatie naar: https://vpco.org/site/divi-divi-school/.

Orco Bank blijft zich inspannen om haar klanten de beste bankdiensten te bieden. Bovendien zet de bank

haar bijdrage aan de gemeenschap van Curaçao met enthousiasme voort!

Orco Bank werd opgericht in 1986 en biedt een compleet pakket voor persoonlijk en zakelijk

bankieren. Orco Bank heeft vestigingen op Curaçao, Bonaire en Sint Maarten. Voor meer nieuws

en andere belangrijke informatie over Orco Bank bezoek: https://www.orcobank.com/ . Volg ons

op Facebook: https://www.facebook.com/OrcoBank of LinkedIn:

https://www.linkedin.com/company/orco-bank/ .

Foto 1: Op maat gemaakte speeltuin bij Divi Divi School

Foto 2: Mevrouw Margaret Oliviera, directeur van Divi Divi School en Mevrouw Désirée Alberto, Managing

Director Orco Bank met enkele leerlingen van Divi Divi School.

