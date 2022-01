Notisia di polis di djárason 26 di yanüari te ku djabièrnè 28 yanüari 2022 / Politieberichten van woensdag 26 januari tot en met vrijdag 28 januari 2022

Notisia di polis di djárason 26 di yanüari te ku djabièrnè 28 yanüari 2022

Detenshon

Riba djaweps 27 di yanüari a detené un hòmber di inisial L.E.C. di 38 aña di edat den Bario Den Tera en konekshon ku violashon di Lei di Arma BES. A konfiská un arma di kandela i outo di e sospechoso pa investigashon mas aleu.

Aksidente Subi Colombia

Alrededor di 9 or di anochi riba djaweps 27 di yanüari un aksidente entre un outo di famia i un pikòp a tuma lugá na altura di Subi Colombia riba kaminda di Rincon.

A konsekuensia di e aksidente aki e shofùr di e pikòp a keda pegá den e vehíkulo i personal di brantwer a saka e víktima for di e pikòp.

A transportá tur tres víktima enbolbí den e aksidente aki pa hospital pa tratamentu médiko.

A detené hòmber pa maltrato

Riba djárason 26 di yanüari a detené un hòmber di inisial M.F.F. di 36 aña di edat pa maltrato i pa maltrato ku un arma. E sospechoso a maltratá un dama i hasiendo esaki a uza un palu di basora tambe.

Bringamentu

Alrededor di 1 or di mèrdia riba djárason 26 di yanüari, sentral di polis a risibí notifikashon tokante un kaso di bringamentu na un snèk situá na Kaya Andres A. Emerenciana. Agentenan polisial den nan tempu liber a intervení pa para e bringamentu. A detené un hòmber di inisial J.M.Q.W. di 36 aña di edat i un hòmber di inisial R.R.W. di 30 aña di edat, pa maltrato ku un arma. Ambulans a transportá un di e sospechosonan pa hospital pa tratamentu médiko.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 717 7251.

Politieberichten van woensdag 26 januari tot en met vrijdag 28 januari 2022

Aanhouding

Op donderdag 27 januari werd een 38-jarige man met initialen L.E.C. in Bario Den Tera aangehouden wegens overtreding van de Vuurwapenwet BES. Een vuurwapen en de auto van de verdachte werden in beslag genomen voor verder onderzoek.

Aanrijding Subi Colombia

Omstreeks 21:00 uur op donderdag 27 januari vond een aanrijding tussen een personenauto en een pick-up plaats ter hoogte van de Subí Colombia op de weg naar Rincon.

De bestuurder van de pick-up was beklemd in zijn auto en werd door brandweer personeel eruit gehaald. Alle drie betrokken bij deze aanrijding werden met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling.

Man aangehouden voor mishandeling

Op woensdag 26 januari werd een 36-jarige man met initialen M.F.F. aangehouden voor mishandeling en mishandeling met een wapen. De verdacht had een vrouw met mishandeld, waaronder ook met een bezemsteel.

Vechtpartij

In de middaguren omstreeks 13:00 uur op woensdag 26 januari kreeg de politiecentrale melding van een vechtpartij bij een bar restaurant aan de Kaya Andres A. Emerenciana. Politieagenten in burger die in de buurt waren hebben ingesprongen om de vechtpartij te stoppen. Een 36-jarige man met initialen J.M.Q.W. en een 30-jarige man met initialen R.R.W. werden aangehouden voor mishandeling met een wapen. Eén van de verdachten werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 717 7251.

Share on: WhatsApp

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr



Pinterest

Pocket



Skype