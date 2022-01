TARIFA DI GASOLIN, DIESEL, ELEKTRISIDAT I AWA TA SUBI // TARIEF BENZINE, DIESEL, ELEKTRICITEIT EN WATER STIJGT

TARIFA DI GASOLIN, DIESEL, ELEKTRISIDAT I AWA TA SUBI

WILLEMSTAD – Entrante djamars 1 di febrüari 2022 e tarifa regulá di gasolin i diesel ta subi na

Kòrsou. Tambe e tarifa di elektrisidat i awa ta subi entrante djamars 1 di febrüari 2022. Esaki

Bureau Telecommunicatie en Post (BT&P) ta partisipá den su komunikado mensual riba e

partikularidat aki. BT&P ta supervisá e desaroyo di preis di produktonan petrolero i di utilidat.

Kálkulo tarifa produktonan kombustibel

E kálkulo di tarifa pa Mogas 95, Gasoil LSD, LPG 20 i LPG 100 konosé e komponentenan

1. Preis di kompra, 2. Impuesto di importashon LSD, 3. Garantia di suministro di kombustibel

(1a), 4. Garantia di suministro di kombustibel (1b), 5. Márgen pa Curoil, 6. Impuesto di konsumo

(Akseins), 7. Sùrplùs/Défisit (Recovery), 8. Supsidio krusá, 9. O.B. di 6% pa benta por mayor, 10.

Márgen pa agente, i 11. O.B. di 6% pa benta por detal. Pa sierto komponente e tarifa sero ta konta,

sea temporalmente òf nò. E tarifa pa benta por mayor ta inkluí e promé nuebe komponentenan

miéntras ku e tarifa pa benta por detal (na usuario final) ta inkluí tur komponente.

Ta determiná e preis di kompra, kaminda kalkulashon ta kuminsá, mensualmente pa e luna

siguiente a base di e reserva di kombustibel disponibel na final di luna pasá. Pues: e preisnan di

kompra ku ta stipulá pa febrüari 2022, en prinsipio ta basá riba e reserva di kombustibel disponibel

pa final di dezèmber 2021. Den kaso ku si e informashon tokante di reserva duná dor di Curoil ta

inalkansabel, lo tin ku sali for di e kotisashon internashonal resien. E preisnan di kompra akí ta

wordu revisá dor di notashon di preis internashonal. Dor di e lapso aki den e mekanismo pa

determiná preis, por ta nesesario pa deskontá eventual diferensia entre e preis di kompra regulá i e

montantenan di kompra real, di forma retroaktivo via e elemento ‘Sùrplùs/Défisit’.

Despues di un bahada konsiderabel di preisnan internashonal di krudo i kombustibel refiná

durante di e periodo final di novèmber/komienso di dezèmber 2021, desde e di dos mitar di

dezèmber por papia atrobe di un subida supstansial kontínuo. E oumento di e tarifanan di usuario

final pa tantu Mogas 95 i Gasoil LSD ta tambe prinsipalmente resultado di subida di e preisnan di

kompra. Pa prevení un kalkulashon di tarifa muchu grandi pa Gasoil LSD di gòlpi, ta implementá

e oumento di preis di kompra den dos stap mediante un korekshon negativo den e komponente

Sùrplùs/Défisit. E oumento di e preis di kompra pa Mogas ta mitigá pa gran parti dor di un

komponente Sùrplùs/Défisit mas abou. E subidanan resien di preis internashonal sinembargo lo tin

reperkushon den e próksimo lunanan den e preisnan di energia na Kòrsou.

Kálkulo tarifa awa i koriente

E kálkulo di e tarifa pa awa i elektrisidat tin dos komponente: e tarifa básiko i e klousula di

kombustibel. E klousula di kombustibel pa elektrisidat ta konsistí di dos elemento: kompra di

koriente i gastunan di kombustibel. E ‘kompra di koriente’ ta basá riba e preis pa e energia ku

tersernan ta suministrá, manera energia di bientu i di solo. ‘Gastunan di kombustibel’ ta enserá

produkshon di energia dor di Aqualectra mes. Tambe e klousula di kombustibel pa awa ta konsistí

di dos elementu, ku ta “kompra” basá riba preis di awa ku ta wòrdu suministrá dor di un terser

partido i e gastunan di elektrisidat pa produkshon di awa dor di Aqualectra mes.

Sin embargo, kada luna e uso di e diferente medio pa produkshon – e asina yamá ‘meskla di

produkshon’ ta varia. P’esei BT&P ta determiná e balor di e klousula di kombustibel

mensualmente basá riba e pronóstiko di Aqualectra, di kiko e meskla di produkshon lo bira, den e

kaso aki pa e luna di febrüari 2022. Si un luna despues resultá ku e elemento akí tabata muchu

haltu òf muchu abou, ta korigí esaki. Den e kaso akí, ta trata di e luna di dezèmber 2021.

BT&P ta determiná e tarifa básiko pa tantu awa komo elektrisidat un biaha pa aña. E tarifa akí ta

enserá tur otro gastu (fiho) pa e produkshon di awa i elektrisidat i tambe e gastunan pa e

distribushon i e entrega di esakinan, manera gastu di personal, di mantenshon, depresiashon, etc.

E subida di tarifa pa awa i elektrisidat ta resultado di e kosto haltu promedio pa kombustibel pa

produkshon di elektrisidat respektivamente preisnan haltu di elektrisidat pa produkshon di awa, e

produkshon miksto pronustiká i meskos un faktor di korekshon haltu ofer di dezèmber 2021.

Aprobashon i fihamentu

BT&P ta asesorá Konseho di Minister (KdM) enkuanto e tarifanan nobo. Solamente despues ku e

KdM aprobá e propuesta, e Minister pa Desaroyo Ekonómiko, ku a la bes ta enkargá ku asuntunan

di energia, ta fiha e tarifanan. Eseinan ta e tarifanan máksimo ku por usa un luna largu. Ku e

prosedura akí, ku ta konsiderá faktornan internashonal i lokal, e supervisor BT&P ta vigilá e

entrega di kombustibel, awa i elektrisidat na e poblashon lokal di forma independiente i

transparente, pa esaki ta kontínuo i rasonabel.

Por mira e ahustenan eksakto den e tarifanan riba http://www.btnp.org.

TARIEF BENZINE, DIESEL, ELEKTRICITEIT EN WATER STIJGT

WILLEMSTAD – Vanaf dinsdag 1 februari 2022 stijgt het gereguleerde tarief van benzine en

diesel op Curaçao. Ook het tarief van elektriciteit en water stijgt met ingang van dinsdag 1

februari 2022. Dit meldt het Bureau Telecommunicatie en Post (BT&P) in haar maandelijkse

persbericht hierover. BT&P houdt toezicht op de prijsontwikkelingen van olieproducten en

van nutsvoorzieningen.

Tariefberekening brandstofproducten

De tariefopbouw van Mogas 95, Gasolie LSD, LPG 20 en LPG 100 kent de elementen

1. Aankoopprijs, 2. Importbelasting LSD, 3. Waarborging brandstofvoorziening (1a)

4. Waarborging brandstofvoorziening (1b) 5. Marge Curoil, 6. Accijnzen, 7. Overschot/Tekort

(Recovery), 8. Kruissubsidie, 9. Groothandel O.B. 6%, 10. Dealer marge, en 11. Kleinhandel

O.B. 6%. Voor sommige elementen geldt – al dan niet tijdelijk – het nultarief.

Het groothandelstarief omvat de eerste negen elementen terwijl het kleinhandelstarief alle

elementen omvat.

De aankoopprijs, waarmee de berekening begint, wordt maandelijks voor de volgende maand

bepaald aan de hand van de beschikbare brandstofvoorraad aan het einde van de vorige

maand. Dus: de aankoopprijzen die worden gehanteerd voor de maand februari 2022 zijn in

beginsel gebaseerd op de beschikbare brandstofvoorraad per eind december 2021. In het geval

de door Curoil verstrekte voorraadinformatie ontoereikend is, wordt uitgegaan van recente

internationale prijsnoteringen. Deze aankoopprijzen worden tevens getoetst aan de

internationale prijsnoteringen. Via het element ‘Overschot/Tekort’ worden vanwege deze

vertraging steeds achteraf de verschillen tussen de gereguleerde aankoopprijs en de werkelijke

inkopen in een bepaalde maand verrekend.

Na een sterke daling van internationale prijzen voor olie en geraffineerde brandstoffen

gedurende de periode eind november/begin december 2021 is sinds de tweede helft van

december opnieuw sprake van aanhoudende substantiële stijgingen. De stijging van de

eindgebruikerstarieven voor zowel Mogas 95 en Gasolie LSD zijn dan ook voornamelijk het

gevolg van een stijging van de aankoopprijzen. Ter voorkoming van een te grote

tarieffluctuatie voor Gasolie LSD ineens, wordt de stijging van de aankoopprijs in twee

stappen doorgevoerd middels een negatieve correctie in de overschot/tekort component. De

stijging van de aankoopprijs voor Mogas wordt grotendeels gemitigeerd door een lagere

overschot/tekort component. De recente internationale prijsstijgingen zullen echter ook in de

komende maanden doorwerken in de energieprijzen op Curaçao.

Tariefberekening water en elektriciteit

De tariefopbouw voor water en elektriciteit kent twee componenten: het basistarief en de

brandstofclausule.

De brandstofclausule voor elektriciteit bestaat uit twee elementen: inkoop van elektriciteit en

brandstofkosten.

De ‘inkopen’ zijn gebaseerd op de prijs van energie die derden leveren, zoals windenergie en

zonne-energie, en de brandstofkosten betreffen de kosten van energieopwekking door

Aqualectra zelf. Ook de brandstofclausule voor water bestaat uit twee elementen, zijnde

‘inkopen’ gebaseerd op de prijs van water dat door een derde partij wordt geleverd en

elektriciteitskosten voor de waterproductie door Aqualectra zelf.

Echter, iedere maand varieert de inzet van de verschillende productiemiddelen, ook wel

genoemd ‘de productiemix’. De hoogte van de brandstofclausule wordt daarom maandelijks

door BT&P bepaald aan de hand van Aqualectra’s prognose van wat de productiemix zal

zijn, in dit geval voor de maand februari 2022. Als een maand later blijkt dat de component te

hoog of te laag lag, wordt deze gecorrigeerd. In dit geval betreft dat dus de maand december

2021.

Het basistarief voor zowel water als elektriciteit wordt een keer per jaar bepaald door BT&P.

Dit tarief omvat alle overige (vaste) kosten voor de productie van elektriciteit en water en alle

kosten voor de distributie en levering daarvan, zoals personeelskosten, onderhoudskosten,

afschrijvingen etc.

De stijging van de elektriciteits- en watertarieven is het resultaat van hogere gemiddelde

brandstofkosten voor de productie van elektriciteit respectievelijk hogere elektriciteitskosten

voor de productie van water, de geprognosticeerde productiemix alsook een hogere

correctiefactor over december 2021.

Goedkeuring en vaststelling

Het BT&P adviseert de Raad van Ministers (RvM) over de nieuwe tarieven. Pas nadat de

RvM het voorstel goedkeurt, stelt de Minister van Economische Ontwikkeling, die tevens

belast is met energiezaken, de tarieven vast. Dat zijn dan de maximale tarieven die een

maand lang gehanteerd mogen worden. Met deze procedure, die internationale en lokale

factoren in aanmerking neemt, bewaakt toezichthouder BT&P op een onafhankelijke,

transparante manier de continuïteit en de billijkheid van de levering van brandstof, water en

elektriciteit aan de lokale bevolking.

De exacte prijsaanpassingen zijn te vinden op http://www.btnp.org

