KOMUNIKADO DI PRENSA 058 /2022

31 yanüari 2022

Análisis krímennan di impakto haltu.

Departamentu di Komunikashon i Prevenshon

KUERPO POLISIAL KÒRSOU SIRBI I PROTEHÁ

Kontinuando ku e análisis di krímennan di impakto haltu den e periodo di 24 pa 30 di

yanüari, Kuerpo Polisial por informá lo siguiente.

Pa loke ta kiebro den kas, polis a registrá 5, di kua mayoria a tuma lugá riba djarason

durante di e orario di 11.00’or pa 14.15’or.

E kiebronan aki a tuma lugá den e barionan Weis Afo, St. Willibrordus, Seru Fortuna,

Julianadorp i Damacor i malechornan a drenta dor di forsa of kibra bentana.

A registrá den e periodo ariba menshoná 7 kiebro den negoshi i mayoria a tuma lugá entre

03.00’or i 05.00’or, tur dia di siman ku eksepshon di djamars.

E áreanan ku a keda bishitá ta Zeelandia, Weto, Weis Afo, Gosie, Souax Oost i Damacor.

Den mayoría kaso malechornan a penetrá dor di sea forsa porta of kibra trali.

Durante un di e kiebronan den negoshi aki, a detené un sospechoso.

Polis mester a atendé ku 8 kaso di violensia relashonal. Nan tabata repartí over di 4 dia di

siman. E kasonan aki a tuma lugá na Seru Fortuna, Pannekoek, Muizenberg i Buena Vista.

Durante di e periodo aki, no a registrá ningun kaso di atrako.

