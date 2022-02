Minister Dangui Oduber

Tur indicacion ta mustra cu Aruba su awanan NO ta contamina!

ORANJESTAD – Dialuna Minister di Turismo y Salud Publico Sr. Dangui Oduber conhuntamente cu Minister di Transporte, Integridad, Naturalesa y Asuntonan di Adulto Mayor Sr. Ursel Arends y Minister-President, Asunto General, Innovacion, Organisacion Gubernamental, Infrastructura y Planificacion Teritorial Sra. Eveline Wever-Croes tabata tabata den Parlamento di Aruba pa un reunion publico. Den e reunion publico aki Minister Oduber a contesta diferente pregunta y a debati riba e asunto di RWZI y tambe e raport di CARMABI cu a wordo publica na 2019.

Minister Oduber ta na altura cu esaki ta un tema hopi delicado y sensitivo cu tin e prioridad di gobierno y pesey na un forma transparente e mandatario a sa di contesta tur e diferente preguntanan cu a ser dirigi na dje for di diferente Parlamentarionan. Minister Oduber ta lamenta si e actitud negativo cu cierto Parlamentario di oposicion tin, caminda nan kier crea un impresion y imagen totalmente ironio cu sigur ta perhudica nos turismo.

Segun Minister Oduber locual mastanto a keda señala den Parlamento ta e hecho cu e awanan rond di Aruba ta contamina y ta un peliger pa esnan cu ta haci uzo di dje. A ser bisa cu ta peligroso pa nos localnan y turistanan cu ta haci uzo di nos lamanan, Minister Oduber a enfatisa cu esaki no ta e caso y no ta e realidad. E mandatario a menciona cu como Minister di Salud Publico e ta garantisa e comunidad di Aruba cu e awa nan ta sigur pa landa aden. E mandatario a sigui bisa cu e unidad di DVG di Dienst Warenkeuring en Hygiëne (DWH) tur luna ta tuma muestra (sample) di e lama nan, dam nan y e RWZI nan rond di nos isla.

E muestranan aki ta keda procesa pa e laboratorio di hospital cu ta certifica pa ISO y ta acredita na Hulanda. Tur luna DWH ta controla si nos awanan (bacteriologico, no Chemisch) ta wordo contamina y esaki ta sosode na diferente punto riba nos isla y na un forma regular, di tur e muestranan cu a keda colecta te awor por conclui cu no tin contaminacion den ningun di nos awanan. (Si Tabata tin algun contaminacion DWH lo a tuma medidanan, pero esei te ainda no ta e caso)

Esaki ta e siguiente puntonan cu DWH ta controla:

Zeewater Riool Water Irrigatie Water

-Baby Beach -RWZI Zeewijk -Dam Cas Ariba

-Zeewijk -RWZI Parkietenbos -Dam Palo di boonchi

-Seroe Colorado -RWZI Bubali -Dam di Hooiberg

-Boca Grandi -Dam di Rooi Afo

-Brisas del Mar -Dam di Noord

-Santo Largo -Dam di Tanki Flip

-Pier Mangel Halto -Dam di Tanki Leendert

-Palm Island -Dam di Vader Piet

-Varadero

-Lagoen O’stad

-Tamarijn

-Eagle Beach

-Lama banda di Bubali Plas

-Palm Beach

-Arashi

Segun Minister Oduber cu basa riba e data di analisis di awa por bisa cu no por papia di awa di lama contamina y cu no tin peliger pa salud publico. Banda di esei e piscanan cu nos ta come ta wordo pisca den lama profundo hopi kilometers leu for di e costa, asina e mandatario a splica.

Minister Dangui Oduber ta lamenta e sensacion cu oposicion kier crea, e mal informacion cu nan ta transmiti pa nos localnan y especialmente nos turistanan. Di manera aki purba crea un imagen negativo pa pais Aruba, Minister Oduber ta di pensamento cu ta hendenan cu tin rabia riba pais Aruba so tin e pensamentonan aki.

