Minister Glenbert Croes: Hunto nos ta logra e miho pa nos Pais y nos mes

Den december di 2021, dos grupo di nos hendenan cu tabata riba FASE, a ricibi e curso di Mindset Reset, ofreci pa Gobierno di Aruba.

E pandemia a afecta tur nos bida severamente, algun mas cu otro. Nos tur sa cu tin cu a perde tur cos. Specialmente pa nan, Gobierno di Aruba a bin ta ofrece e curso bou dirigencia di Jennifer van der Biezen, pa yuda nos hendenan sali exitosamente for di pandemia.

Pa e mandatario ta un placer pa anuncia cu e tercer grupo di cursistanan pa e curso di Mindset Reset, a inicia e siman aki na Enseñansa pa Empleo. Den e grupo aki tin un total di 23 participante cu na final ta sigura di su exito personal y profesional cu e curso aki lo trece cu ne pa cada un.

Den cooperacion cu Enseñansa pa Empleo, Aruba Kier Traha ta ofrece e curso aki na tur esunnan cu desde pandemia e keda sin trabou. Lo yuda prepara nan cada un pa un reintregracion exitoso den nos mercado laboral.

E curso MindSet Reset ta trata topiconan manera:

Meta y motivacion

Con pa recapacita bo mes

Con pa ta mas productivo

Con pa anda cu rechaso

Con pa maneha sabotahe propio

Con pa traha bo CV

Personanan cu termina e curso exitosamente, por pasa libremente inscribi na DPL cu lo intermedia riba mercado laboral pa nan.

Pero e curso Mindset Reset no solamente ta apto pa nos hendenan cu ainda ta sin trabou. Mindset Reset ta consehabel hasta pa esunnan cu ya tin un trabou y cu ta desea di accelera su carera of ta desea di sobresali den esaki. Bo kier mas informacion di e curso, inscribi via www.arubakiertraha.com y Helpdesk AKT lo tuma contacto cu bo persona.

E cambio cu bo ta desea ta cuminsa na bo.

