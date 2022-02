Debat over verlenging tijdelijke wet coronamaatregelen

De Tweede Kamer debatteert op dinsdag 1 februari over de vierde verlenging van de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19. Minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport komt hiervoor naar de Kamer. Het debat is vanaf 15.50 uur live te volgen via deze website en de app Debat Direct.

Tijdelijke coronawet

Sinds maart 2020 namen de veiligheidsregio’s maatregelen voor de bestrijding van het coronavirus op in zogenaamde noodverordeningen. Maar noodverordeningen zijn alleen geschikt voor (crisis-)situaties van beperkte tijd. Daarom zijn de noodverordeningen vervangen door een tijdelijke coronawet (Tijdelijke wet maatregelen Covid-19). Bevoegdheden liggen hierdoor niet meer bij de veiligheidsregio’s, maar op gemeentelijk niveau, met controlemogelijkheden van de gemeenteraad. In het najaar van 2020 stemde het parlement in met deze tijdelijke coronawet.

Lees meer over de totstandkoming van de tijdelijke coronawet.

Verlenging

Het wetsvoorstel waarover de Tweede Kamerleden op dinsdag 1 februari debatteren, regelt de goedkeuring van de vierde verlenging van de geldingsduur van de tijdelijke coronawet. De wet – of onderdelen daarvan – kunnen steeds met drie maanden verlengd worden. De onderdelen waarvan de geldigheidsduur niet wordt verlengd, vervallen. Het gaat om een verlenging van 1 december 2021 tot 1 maart 2022. De verlenging gebeurt met een koninklijk besluit. Nadat het koninklijk besluit is genomen, moet de verlenging via een goedkeuringswet worden goedgekeurd door de Tweede en Eerste Kamer.

Share on: WhatsApp

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr



Pinterest

Pocket



Skype