Kamer stemt in met parlementaire enquête Fraudebeleid en Dienstverlening

De Tweede Kamer stemde op dinsdag 1 februari 2022 voor het onderzoeksvoorstel om een parlementaire enquête uit te voeren naar fraudebeleid en dienstverlening. Op donderdag 3 februari vindt de constituerende vergadering van de parlementaire enquêtecommissie plaats. De vergadering is donderdag vanaf 09.45 uur live te volgen via deze website en de app Debat Direct.

De constituerende vergadering op donderdag 3 februari markeert de officiële start van de parlementaire enquête Fraudebeleid en Dienstverlening. De commissievoorzitter en de ondervoorzitter worden dan gekozen. De commissie gaat onderzoek doen naar de dienstverlening, handhaving en fraudebestrijding bij overheidsdiensten.

Leden

De parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening bestaat uit de volgende leden:

Ingrid Michon-Derkzen (VVD)

Salima Belhaj (D66)

René Peters (CDA)

Michiel van Nispen (SP)

Senna Maatoug (GroenLinks)

Lammert van Raan (PvdD)

Farid Azarkan (Denk)

Sylvana Simons (Bij1)

Volg het live

De constituerende vergadering van de parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening is op donderdag 3 februari vanaf 09.45 uur te volgen via de livestream op deze website en de app Debat Direct.

Lees ook het onderzoeksvoorstel van de tijdelijke commissie Fraudebeleid en Dienstverlening.

Achtergrond

In 2020 heeft de Tweede Kamer een onderzoek ingesteld naar de zogeheten kinderopvangtoeslagaffaire. De Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag concludeerde toen dat de grondbeginselen van de rechtsstaat zijn geschonden en veel ouders onterecht zijn beschuldigd van fraude. Het eindverslag Ongekend onrecht riep weer nieuwe vragen op. Waren sommige oorzaken van de problemen bij uitvoeringsorganisaties al langer bekend? Wat was de rol van de Tweede Kamer bij de Kinderopvangtoeslagaffaire?

Om ook deze vragen te beantwoorden heeft de Tweede Kamer heeft op 11 februari 2021 met algemene stemmen de motie-Marijnissen c.s. aangenomen, die uitspreekt dat een parlementaire enquête naar de dienstverlening, handhaving en fraudebestrijding bij overheidsdiensten wenselijk is.

Om dit onderzoek voor te bereiden, is op 8 juli 2021 de tijdelijke commissie Fraudebeleid en Dienstverlening opgericht. Deze commissie had als opdracht om de Kamer een voorstel te doen voor de onderzoeksopzet. Dit onderzoeksvoorstel is op 1 februari ingestemd. De enquêtecommissie voert het onderzoek volgens dit voorstel uit.

