NOS SELEKSHON NASHONAL FEMENINO SENIOR LO PARTISIPÁ NA E 2022 CONCACAF WOMEN’S QUALIFIERS!

Despues ku vários di nos selekshonnan nashonal ta tin e oportunidat di representá Kòrsou aña pasá, e aña aki nos selekshon nashonal femenino kategoria senior lo ta e promé selekshon ku lo representá nos dushi isla. Esaki durante e 2022 CONCACAF Women’s Qualifiers kaminda lo ta nos promé biaha ku nos ta partisipá. Dia 19 di febrüari 2022 nos selekshon lo topa Guatemala aki na Kòrsou den Stadion Rignaal ‘Jean’ Francisca, miéntras nos segundo enkuentro lo ta 22 di febrüari na Repúblika Dominikana kontra St Kitts & Nevis.

Despues di e partidonan aki, nos selekshon femenino senior lo tin 2 partido mas den luna di aprel 2022.

Un total di 30 pais den Karibe i Latino Amerika lo partisipá na e torneo aki ku a keda repartí den 6 grupo di 5 pais.

E repartishon ta lo siguiente;

Grupo A; Mexico, Puerto Rico, Sürnam, Antigua & Barbuda i Anguilla

Grupo B; Costa Rica, Guatemala, St Kitts & Nevis, US Virgin Islands i Kòrsou

Grupo C; Jamaica, Repúblika Dominikana, Bermuda, Grenada i Cayman Islands

Grupo D; Panama, El Salvador, Barbados, Belize i Aruba

Grupo E; Haiti, Cuba, Honduras, St.Vincent & The Grenadines i British Virgin Islands

Grupo F; Trinidad & Tobago, Guyana, Nicaragua, Dominica i Turks & Caicos Islands

Nos selekshon femenino kategoria senior ya a kuminsá ku training i preparashonnan pa saka kara di Kòrsou. Un grupo di 32 hungadó ta forma parti di e pre-selekshon nashonal femenino pa mas den transkurso di diannan e kuerpo tékniko yega na e 20 hungadónan definitivo ku lo forma parti di nos selekshon nashonal. Tur e hungadónan aki ta hungadónan áktivo den Kampionato Femenino pero tambe tin algun hungadó residensiá na Hulanda i Merka ku lo bin pa reforsá nos selekshon.

Preparashonnan ya a kuminsá pa nos damanan ku lo partisipá na e 2022 CONCACAF Women’s Qualifiers.

Keda pendiente pa mas informashon…