Breaking news: Fugitivo yu di Korsou Sherwin W. detene na Spanje

Sherwin Benshomin W. a wordu detene na Spanje a wordu anunsia den un komunikado di prensa duna pa OM, Sherwin a wordu señala den serkania di Murica i mesora a wordu detene un kordinashon entre FAST (Fugitive Active Search Team) Nederland i Spanje.”

Sherwin W ta wordu buska for di 21 juni 2022 i a wordu pone riba Nationale Opsporingslijst for di 15 november 2022, lunanan largu ela wordu buska komo un fugitivo peligroso pero a logra pone man riba Sherwin W.

For tempu Sherwin W tabata ta tin 17 aña tur kos a sali drastikamente foi man kune nan momentu ku el a wordu akusa di asesianto, eta wordu akusa di a asesina Mick Pitai na Tilburg i a wordu detene pa esaki.

Ontsnapping

Dat weerhield W. er echter niet van de kliniek te ontvluchten. Die ontsnapping van 21 juni was een van de opvallendste van de afgelopen jaren: een handlanger had met een slijptol een gat in de zware hekken rondom de kliniek gemaakt waardoor Sherwin W. en Luciano D. de Pompekliniek in Nijmegen konden ontvluchten.

Eenmaal buiten stapten ze in een gereedstaande witte Volkswagen-met-chauffeur. De politie achtervolgde de auto met een helikopter, maar raakte het spoor kwijt. Even later werd de Volkswagen leeg teruggevonden.

Gevangenisdirecteur Edo de Vries gaf twee dagen later tegen De Gelderlander toe dat de ontsnapping te snel was gegaan voor zijn personeel; binnen een minuut waren de twee verdwenen. Wat ook niet hielp: een tweede hek, dat ontsnappingen onmogelijk moest maken, was na drie jaar nog steeds niet af.

Tbs’er Luciano D. werd negen dagen later alsnog ingerekend, bij een tankstation in Den Haag. De 26-jarige Amsterdammer met wie hij in de auto zat – Mamuka K. geheten – werd ook opgepakt. Later bleek hij dezelfde man te zijn die bij de ontsnapping de slijptol had gehanteerd. K. is inmiddels tot twee jaar cel veroordeeld voor zijn hulp bij de uitbraak.

D. en K. hielden het dus een stuk minder lang uit dan hun partner in crime Sherwin W. Uiteindelijk wist de 27-jarige tbs’er ongeveer 8 maanden op vrije voeten te blijven.