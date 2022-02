Minister Glenbert Croes:

Marriot y DPL lo traha hunto pa pone nos hendenan na trabou

Oranjestad, 2 februari 2022,

Minister Glenbert Croes a sostene un reunion cu e departamento di Recurso Humano di Marriot cu a ‘reach out’ na su Ministerio pa ayudo pa motibo cu no ta logrando localmente pa yena tur e vacaturanan cu nan tin.

Mirando e topico, e mandatario a dicidi di invita Departamento di Progreso Laboral kende ta e departamento encarga cu intermediacion laboral entre Sector Priva y buscado di trabou.

E grito di e sector hotelero ta cu no ta haya suficiente hende pa traha. P.e. Marriot tin mas di 60 vacatura y no ta hayando trahado. Manera nos por corda, esaki recientemente tabata e yamada di AHATA tambe. Di parti di Ministerio nos ta motivando nos hendenan cu tabata riba FASE pa drenta bek nos mercado laboral. Por ta berdad cu e no ta e funcion cu bo ta desea, pero si cuminsa un caminda, por semper sigui crece den funcion dependiendo di bo propio iniciativa y dedicacion. Ta hopi historianan di exito di tin cu mester ta nos inspiracion pa trece e cambio den nos bida cu nos ta desea. Nos no mester keda enfoca riba e porta cera. Nos mester dirigi nos miras riba tur e oportunidadnan nos dilanti.

E expresion “retreat for a better position” ta bin na mente unda cu tin biaha den bida nos mester dal un paar di stap atras pa despues sali na careda bay dilanti. Loke cu lo pusha bo pa logra mas y miho ta e compromiso cu bo mes, pa duna e miho di bo, pa logra e miho pa bo.

Pa esunnan cu ta desea un trabou na Marriot, inscribi na DPL. Si bo no ta registra na DPL ainda, bo por registra via nan website www.dpl.aw .Click riba registracion y yena bo datonan pa por wordo inscribi como buscado di trabou. Si bo ta registra caba y ta interesa den un trabou na Marriot, manda un email na dpl.jobcenter@aruba.gov.aw. Permiti nos yuda bo y prepara bo. Marriot ta un compania tremendo como dunado di trabou, cu hopi bon beneficionan secundario pa su trahadornan cu ta brinda e oportunidad pa expande bo halanan y saca afo e miho di bo.

Minister Glenbert Croes a compromete su mes di duna tur cooperacion na Marriot pa cumpli cu nan peticion pa ayudo y intervencion. “Nos lo cumpli cu Marriot pasobra Marriot na su turno tambe tin e responsabilidad di cumpli cu e demanda di duna nos turistanan, brindando e miho servicio posibel pa nan por regresa nan Pais bek cu un bunita recuerdo y experiencia di Aruba.”

