Beëdiging Daniella Engelhardt bij het Hof

WILLEMSTAD – Recentelijk is Daniëlla Engelhardt bij het Gemeenschappelijk Hof van

Justitie beëdigd als griffier. Deze beëdiging vond plaats in het kader van de opleiding tot

rechter (raio-opleiding) waaraan mr. Engelhardt per 1 januari 2022 is begonnen. Met

Engelhardt zijn er thans drie raio’s in opleiding, allen afkomstig van onze eilanden. Mr.

Engelhardt heeft haar masterstudie Rechtsgeleerdheid bij de Erasmus Universiteit in

Rotterdam afgerond. Van 2014 tot en met 2021 was zij werkzaam als advocate, zowel in Sint

Maarten als in Curaçao.

Share on: WhatsApp

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr



Pinterest

Pocket



Skype