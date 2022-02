Vírùs di pèst di porko Afrikano detektá den salami for di Sto. Domingo



Willemstad – Fin di yüli 2021 nos a informá ku e malesa di pèst di porko Afrikano ta presente for di april 2021 i entretantu a plama na Sto. Domingo. Boneiru i Kòrsou mesora a reinforsá nan kòntròl na frontera i a bolbe komuniká na pueblo e prohibishon di produktonan di porko for di e país aki kual ya tabata vigente.

Pèst di porko Afrikano ta un malesa kousá dor di un vírùs ku ta hopi kontagioso i mortal pa porko. E vírùs no ta afektá hende. Porko ta ser kontagiá dor di kontakto ku un porko infektá òf material kontaminá ku e vírùs: sapatu, paña, man di hende i tambe karni òf produkto di porko ku tin e vírùs.



Outoridatnan veterinario di Kòrsou i Boneiru, den koperashon ku e outoridat veterinario Hulandes, ta hasiendo gestion pa prevení entrada di e vírùs i pa ta prepará den evento di su introdukshon. Den e kuadro ei a manda muestra na laboratorio na Hulanda i asina a konstatá presensia di e vírùs den e salami ku a konfiská na aeropuerto di Boneiru.



Na Hato, tur aña douane ta konfiská un promedio di 900 kilo di produkto di karni di porko for di pasahero for di Sto. Domingo (despues di kanselashon di vuelonan relatá na e pandemia di COVID esaki tabata 350 kilo). Mensualmente tin mas ku 40 vuelo for di Sto. Domingo. P’esei nos ke pone énfasis riba e prevenshon di introdukshon di e malesa ku lo tin konsekuenshanan devastador pa nos kriadónan i porkonan lokal, ya ku e malesa aki ta sumamente kontagioso.

Na tur biahero ku ta bai Sto. Domingo òf famia ku ta haña bishita for di Sto. Domingo, nos ta urgi pa no bin Kòrsou ku niun produkto di porko manera salami, chorizo, pòrchòp òf kualke otro produkto di porko, kurú òf kushiná, ku ta originá di Sto. Domingo i Haití, pa asina protehá nos agrikultura. Pa mas informashon tokante importashon di kualke produkto di orígen di animal por manda un e-mail na info.uovz@gobiernu.cw.

