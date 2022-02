Debat over de situatie in Oekraïne

De Tweede Kamer debatteert op donderdag 3 februari vanaf 16.00 uur over de situatie in Oekraïne met minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken en minister Kajsa Ollongren van Defensie. U kunt het debat volgen via de livestream en de app Debat Direct. Het debat wordt live ondertiteld.

Minister-president Rutte en minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken ontmoeten president Zelensky.

Bezoek premier Rutte en minister Hoekstra aan Oekraïne

Premier Rutte en minister van Buitenlandse Zaken Hoekstra waren op dinsdag 1 en woensdag 2 februari 2022 op bezoek in Oekraïne. Zij spraken met president Zelensky en met minister-president Shmygal. Minister Hoekstra had een gesprek met zijn Oekraïense collega Kuleba. Het bezoek was al langer gepland en zou voornamelijk gaan over de samenwerking tussen Nederland en Oekraïne met betrekking tot de ramp met vlucht MH17. Maar door de oplopende spanningen met Rusland ging het gesprek vooral daar over.

Sancties

Na afloop stelde Rutte in een gezamenlijke persconferentie met president Zelensky dat als diplomatie niet helpt en Rusland Oekraïne aanvalt, dat niet zonder gevolgen zal blijven. Er worden dan, samen met de andere EU-landen, stevige sancties opgelegd aan Rusland. Ook zegde Rutte toe Nederlandse ict-experts naar Oekraïne te sturen om cyber-aanvallen te voorkomen. Hij denkt ook na over het sturen van defensieve wapens.

Toenemende spanningen aan de oostgrens van Oekraïne

Volgens de laatste berichten van het Oekraïense ministerie van Defensie heeft Rusland sinds eind 2021 meer dan 127.000 manschappen in de buurt van Oekraïne gelegerd. De angst bestaat dat het Russische leger het buurland zal binnenvallen. Westerse regeringsleiders proberen het conflict langs diplomatieke weg te de-escaleren. De Verenigde Staten eisen dat Rusland de troepen onmiddellijk terugtrekt en waarschuwde voor ‘ernstige gevolgen’ als de Russen Oekraïne binnenvallen.

De Russische president Poetin beschuldigde westerse landen ervan een oorlog uit te lokken in Oekraïne. Ook zou de VS Rusland meer sancties op willen leggen en daarvoor een confrontatie aangrijpen, aldus de Russische leider.

Waarom bedreigt Rusland Oekraïne?

Rusland heeft zich lange tijd verzet tegen de toenadering van Oekraïne tot de Europese instellingen, en de NAVO in het bijzonder. De belangrijkste eis van Rusland is dat het Westen garandeert dat Oekraïne, ooit deel van de Sovjet-Unie, nooit zal toetreden tot de NAVO. Volgens Poetin heeft de NAVO in 1990 beloofd dat de NAVO niet naar het oosten zou uitbreiden, maar heeft het bondgenootschap zich hier niet aangehouden. Ook wil Rusland dat de NAVO wapens en troepen terugtrekt uit Oost-Europa.

Rusland is Oekraïne al eerder binnengevallen. Toen de Oekraïners begin 2014 hun pro-Russische president afzetten, veroverde Rusland het Oekraïense schiereiland de Krim en steunde het separatisten die delen van Oost-Oekraïne veroverden. De rebellen vechten sindsdien tegen het Oekraïense leger in een conflict dat al duizenden levens heeft geëist.

