Maatregelen genomen tegen agressieve honden Lagun Hill

A tuma medida kontra kachónan agresivo na Lagun Hill

Riba djamars promé di febrüari sentral di polis a risibí notifikashon ku kachó a morde un persona na Lagun Hill. Na yegada di polis ambulans tabata na e sitio i e personal tabata dunando e hòmber asistensia médiko pa heridanan di morde na su man i pia. Doño di e kachónan a deklará ku un di su yunan a lubidá di sera e porta di kura dor di kua algun kachó a sali pafó i a ataka e hòmber ku tabata pasando eifó.

Ta trata di doño di e mesun kachónan ku desèmber último a laga un hòmber di 86 aña ku herida di morde despues ku e kachónan a drenta kura di e víktima dor di un buraku den e waya di e kura. E insidente ku a tuma lugá den desèmber aki a duna motibu pa hasi un investigashon di bario i tambe a papia ku doño di e kachónan. Despues di esaki KPCN a traha un rapòrt ku e petishon na Gezaghèber pa nombra e kachónan aki komo peligroso, konforme artíkulo 8, insiso 1 di e Lei di Kachó Boneiru 1997, i pa informá doño di e kachónan di esaki pa medio di un karta.

A entregá e karta, ku den dje entre otro e kondishonnan pa e tin su kachónan na liña ora ta riba kaminda públiko i tambe ku su kura mester ta di tal forma ku e kachónan no por sali for di e kura, na e doño di e kachónan. E karta aki tabata e último aviso di gezaghèber. Si despues di esaki no kumpli ku e kondishonnan stipulá den e karta, polis tin e outorisashon di gezaghèber pa, despues di konfiská e kachónan, eventualmente pasa nan angua.

Mirando ku doño di e kachónan no a kumpli ku e kondishon pa tene e kachónan paden, polis a duna dòkter di bestia òrdu pa pasa seis di e kachónan angua i hiba un di e yunan di kachó na un otro adrès despues di e insidente di promé di febrüari

Diariamente notifikashon tokante kachó agresivo ku ta kana lòs ta drenta. E frekuensia i seriedat di e notifikashon nan ta varia. Ta trata di notifikashon tokante entre otro kachó ku ta morde kabritu i galiña mata ku konsekuensia finansiero pa tenedó di bestia, pero tambe kachó ku ta ataká siklista i shofùr di skuter lokual ta krea situashonnan sumamente peligroso den tráfiko. E kantidat di insidente kaminda en bèrdat kachó ta morde un persona i ku esaki mester di tratamentu médiko, ta oumentando. Esaki ta serio i no ta tolerabel. E problema ta komplehá i ta rekerí un aserkamentu amplio.

Un gran parti di e responsabilidat ta sinta serka e doñonan di kachó. KPCN ke hala atenshon di doñonan di kachó pa tene kachónan den kurá dor di sòru pa un kurá stabil for di kua e kachónan no por sali i/òf pa mara e kachó. Esaki pa prevení tipo di situashonnan asin’aki. Ta rekomendabel tambe pa sosialisá un kachó. Un kachó mester di edukashon i treinen. Pa esaki tin fasilidatnan presente na Boneiru. Abo komo doño ta responsabel pa e komportashon treinen di bo kachó.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 717 7251.

Maatregelen genomen tegen agressieve honden Lagun Hill

Op dinsdag 1 februari kreeg de politiecentrale melding dat iemand door honden is gebeten in Lagun Hill. Bij aankomst van de politie was de ambulance ter plaatse en het personeel was medische hulp aan het verlenen aan een man voor bijtwonden aan zijn armen en benen. De eigenaar van de honden verklaarde dat één van zijn kinderen de tuinpoort was vergeten te sluiten waardoor een aantal van de honden naar buiten waren gegaan en de man die net voorbijliep, aanvielen.

Het betreft de eigenaar van dezelfde honden waarbij vorig jaar december een 86-jarige man bijtwonden had overgehouden nadat een aantal van de honden door een gat in het afscheiding in de tuin van de buurman waren gekomen. Het incident van december gaf aanleiding tot een buurtonderzoek, ook zijn er gesprekken gevoerd met de eigenaar van de honden. Waarna een rapport door KPCN werd opgesteld, met het verzoek aan de gezaghebber om deze honden, conform artikel 8, lid 1 van de Hondenverordening Bonaire 1997, als gevaarlijk aan te merken en de eigenaar middels een brief hiervan op de hoogte te stellen.

De brief waarin onder meer de eisen stonden opgenomen dat de honden op de openbare weg aangelijnd moeten zijn en de erfafscheiding zodanig dat de honden het terrein niet kunnen verlaten. Deze brief was de laatste waarschuwing van de gezaghebber. Hierna heeft de politie de bevoegdheid van de gezaghebber om bij het niet naleven van de gestelde eisen in de brief, de honden na in beslagname, eventueel te laten inslapen.

Gezien de eigenaar niet voldeed aan de eis om de honden binnen te houden, werd door de politie, na het incident van dinsdag 1 februari , opdracht gegeven aan een dierenarts om de zes honden te laten inslapen. Eén pup is naar een ander adres gebracht.

Er komen dagelijks meldingen binnen over agressieve loslopende honden. De frequentie en ernst van deze meldingen variëren . Het betreft meldingen van onder andere honden die geiten en kippen doodbijten met financiële gevolgen voor de veehouders, maar ook honden die bestuurders van fietsen /scooters aanvallen en hierdoor levensgevaarlijke situaties in het verkeer veroorzaken. Het aantal incidenten waarbij personen daadwerkelijk worden gebeten en zich onder medische behandeling moeten laten stellen neemt toe. Dat is ernstig en niet toelaatbaar. Het probleem is complex en verlangt een brede aanpak.

Een grote verantwoordelijkheid ligt echter ook bij de eigenaren van honden. KPCN wil hondeneigenaars erop attenderen om de honden op het erf te houden door middel van een goede omheining waar de honden niet naar buiten kunnen en/of door het vastmaken van de hond om dit soort situaties te voorkomen. Ook is het raadzaam een hond te socialiseren. Een hond heeft opvoeding en training nodig. Er zijn voorzieningen hiervoor op het eiland aanwezig. U bent als eigenaar verantwoordelijk voor het gedrag en de training van uw hond.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 717 7251.

Share on: WhatsApp

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr



Pinterest

Pocket



Skype