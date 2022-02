MINISTERIO DI SALUD PUBLICO TA ANUNCIA INICIO DI E PODCAST “CHASING HEALTH”

ORANJESTAD – E tecnologia y trend di Podcasting ta uno sumamente popular na diferente pais. Den comunidad mericano por ehempel 75% di adulto ta hasi uzo di esaki, es mas cada 5 di 10 ta scucha podcast cu frecuencia. Un podcast por wordo scucha na diferente plataforma manera Facebook, YouTube y Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Cada Podcast tin nan mesun tema y largura pa asina comparti informacion den manera innovativo, creativo y cu posibilidad di comparti facilmente ful rond mundo.

Ministerio di Turismo y Salud Publico ta orguyoso di anuncia un colaboracion entre Ministerio, HAVA y Departamento di Salud Publico den forma di nan podcast “Chasing Health”.

“Chasing Health” ta un iniciativa cu e meta pa keda informa y duna sosten na e comunidad di Aruba pa nan tin e oportunidad di tin un miho salud posibel. “Chasing Health” a wordo crea pa yuda canalisa informacion tocante salud a base di un tema actual of uno cu no ta facil pa papia over di dje. Bou guia di host Dahariana Evertsz como seccion di Promocion di Salud na Departamento di Salud Publico, cada invitadonan den e podcast ta expertonan cu ta traha den e mundo di cuido y salud pa sinta na mesa pa comparti informacion, educa y guia abo como pashent of cliente di servicionan di cuido pa por tuma e miho desicion pa sigui busca bo salud.

Nos ta invita ful pueblo di Aruba como oyente pa sintonisa na e podcast “Chasing Health” cu ta tuma lugar tur diahuebs pa 5pm di atardi.

