8 februari 2022

LANDSRECHERCHE DOET ONDERZOEK NAAR FRAUDE MET CORASTEUN

Onder leiding van het Openbaar Ministerie doet de Landsrecherche sinds enige tijd een strafrechtelijk

onderzoek naar fraude met coronasteun door een ex-medewerker van het Sociale Ontwikkeling Arbeid en Welzijn (SOAW). Hij wordt verdacht van het storten van coronasteun bestemd voor cliënten van het

SOAW op zijn eigen bankrekeningen. In het kader van het onderzoek heeft vanochtend, 8 februari 2022, onder leiding van de rechter-commissaris (RC) in samenwerking met het Korps Politie Curaçao (KPC) een doorzoeking plaatsgevonden in de woning van de ex-medewerker. Tijdens de doorzoeking zijn er in het belang van het onderzoek onder meer bescheiden en gegevensdragers in beslag genomen. De exmedewerker, een man van 32 jaar is aangehouden. Het onderzoek duurt voort en er zullen voor nu geen nadere mededelingen worden gedaan hierover.

De Landsrecherche is een zelfstandige opsporingsinstantie met een speciale taak. Zij richt zich op de

opsporing van door (semi-) overheidsfunctionarissen gepleegde misdrijven. De Landsrecherche opereert vooral op het terrein van de strafbare gedragingen die in ernstige mate de integriteit van de rechtspleging en de integriteit van het openbaar bestuur raken.

8 di febrüari 2022

LANDSRECHERCHE TA INVESTIGÁ FROUDE KU SOSTEN DI CORONA

Pa un temporada kaba Landsrecherche, bou di mando di Ministerio Públiko, ta hasiendo un

investigashon penal tokante di froude ku sosten di corona kometé dor di un èks-empleado di Desaroyo

Sosial, Labor i Bienestar (SOAW). Ta sospechá ku el a depositá sosten di corona riba su propio kuentanan di banko. Den kuadro di e investigashon, awe mainta, 8 di febrüari 2022, bou di mando di hues komisario (RC) y den kolaborashon ku Kuerpo Polisial di Kòrsou (KPC), a hasi un entrada hudisial na kas di e èks-empleado aki. Durante di e entrada hudisial a konfiská dokumentu i portadó di dato den interés di e investigashon. A detené e èks-empleado, un hòmber di 32 aña di edat. E investigashon ta kontinuá i lo no hasi mas komentario tokante di esaki na e momento aki.

Landsrecherche ta un órgano investigativo independiente ku un tarea speshal. E ta orientá su mes riba persekushon di delitonan kometé dor di funshonarionan (semi)gubernamental. Landsrecherche ta aktua prinsipalmente den e ámbito di kondukta kastigabel ku gravemente ta afektá e integridat di e atministrashon di hustisia i e integridat di e atministrashon públiko.

