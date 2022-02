GERELATEERDE MINISTERIES ALGEMENE ZAKEN EN MINISTER PRESIDENT GOUVERNEUR ONTVANGT TOOLKIT COMMISSARIAAT CARIBBEAN VAN STICHTING NATIONAAL REGISTER

WILLEMSTAD – Op vrijdag 28 januari heeft de Gouverneur van Curaçao, H.E. Lucille George-Wout uit handen van mevrouw mr. Winnie Sorgdrager (Minister van Staat, Voorzitter Stichting Nationaal Register) de Toolkit Commissariaat Caribbean ”Inzicht zegt meer dan toezicht” in ontvangst genomen.

Oorspronkelijk zou de boekuitreiking plaatsvinden tijdens het tweedaagse programma “Verantwoordelijkheid & Verantwoording” dat het Kenniscentrum Nationaal Register in samenwerking met het kantoor Van Eps, Kunneman en Van Doorne voor 28 en 29 januari op Curacao zou organiseren. Door de huidige COVID-maatregelen kon deze bijeenkomst geen doorgang vinden.

De Stichting Nationaal Register is gericht op het bevorderen van professionalisering van toezichthouders. De Toolkit behelst een naslagwerk voor Commissarissen en Toezichthouders bij bedrijven en instellingen over de taken en verantwoordelijkheden van toezichthouders.