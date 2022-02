GERELATEERDE MINISTERIES ALGEMENE ZAKEN EN MINISTER PRESIDENT UITREIKING KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING E.A. SALEH

WILLEMSTAD – Op vrijdag 4 februari jl. heeft de Gouverneur van Curaçao, mevrouw L.A. George-Wout, namens zijne Majesteit de Koning, een Koninklijke onderscheiding aan mevrouw mr. E.A. Saleh uitgereikt. Mevrouw mr. E.A. Saleh is vanwege de belangrijke bijdrage die zij heeft geleverd aan de kwaliteit en diversiteit van de rechtspraak in het Caribisch deel van het Koninkrijk en haar bestuursactiviteiten in verschillende stichtingen, benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.



Foto: Mevrouw mr. E.A. Saleh en Gouverneur van Curaçao, mevrouw L.A. George-Wout.