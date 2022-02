Prome Minister Evelyn Wever-Croes:

Depues cu a retira Lopez-Tromp como minister encarga cu infrastructura,

A DEPOLITISA DIP PA FRENA METEMENTO POLITICO DEN E DEPARTAMENTO

E ley di Landsverordening Instelling Ministerie, LIM a wordo aproba diahuebs ultimo den Parlamento despues di hopi pregunta di Parlamentarionan y contesta y splicacion amplio di Ministernan presente. Parlamentario Marisol Lopez-Tromp a trece padilanti e tema di depolitisa e toma di decisionnan den departamentonan.

Prome Minister Evelyn Wever-Croes a splica cu despues cu Conseho di Minister a retira Lopez-Tromp y e retiro a wordo aproba pa Parlamento y pa gobernador, el a tuma e cartera di Marisol Lopez-Tromp over y a bira minister encarga cu infrastructura.

Prome Minister di biaha a yega na conocemento di e mal maneho y iregularidadnan y hopi metemento politico cu tabata pasa den e departamento di DIP door di tur e ministernan anterior. Inmediatamente el a tuma e decision pa mandateer e autoridad pa e director.

Prome Minister a remarca cu tur minister di infrastructura prome cu ne di un of otro forma ta bou investigacion. Pa e motibo aki el a dicidi di duna autoridad na e director pa frena asina tambe e metemento politico den DIP. Cu e paso aki a pone punto final na e metemento politico den DIP desde cu a tuma e encargo temporal di e departamento.

“Si tawata tin corupcion, sigur no di mi parti pasobra esey ta un berguensa, ora ministernan ta hinca nan man den departamentonan, ta kies ken ta haya huurgrond y ken no. Nan ta cana cu lista bisa; abo ta MEP, POR bo no ta haya pero si bo ta AVP bo ta haya. Esaki ta loke a stop cu e decision pa entrega director e autoridad”, Prome Minister a duna di conoce.

Prome Minister a menciona cu e situacion aki ta totalmente diferente y no por wordo compara cu e situacion na DIMAS. Pero si a pone punto final na metemento politico riba e tema di tereno.

“Mi ta hopi orguyoso di esey. Mi sa cu nos no a soluciona tur problema ainda pero nos ta trahando pa soluciona cada un di nan”, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a expresa durante e reunion publico den Parlamento.

