Minister Dangui Oduber

Recordando 2 aña di Covid-19

Ora Aruba ta uni pa un causa nos ta logra cosnan sobre humano

ORANJESTAD – Diadomingo anochi a tuma lugar e conmemoracion di e 2 aña di e pandemia dilanti bestuuurskantoor. Minister di Turismo y Salud Publico Sr. Dangui Oduber tabata presente den e ceremonia aki conhuntamente cu demas coleganan minister. Tabata 13 di maart 2020 cu Aruba a conoce su prome dos casonan di COVID-19, un fecha pa conmemora, recorda y reflexiona riba dje, asina Minister Oduber a expresa na comienso di su discurso.

Minister Oduber a sigui bisa cu COVID-19 a cambia hopi cos na Aruba, e la causa hopi destruccion, causa hopi tristeza y el a tuma 212 bida di ser humano na Aruba cu awe nos ta recorda, conmemora y ainda desea e famianan forsa cu e perdida di nan sernan keri durante di e pandemia.

Minister Oduber a menciona cu nunca su persona a biba pensa cu e lo mester a maneha un pandemia na momento cu e la huramenta pa bira Minister. E tabata algo cu a presenta y situacion a pone cu mester a lidia cu esaki sin un “draaiboek” cu ta bisabo kiko pa haci den un pandemia. Ministernan a sinta hunto cu miembronan di Crisis Team pa asina hunto pensa con ta bay maneha e pandemia na e miho forma posibel.

E pandemia a pone cu Aruba pa prome biaha den historia mester a cera su fronteranan. No tabata tin turista y nos tabata practicamente nos so ariba Aruba. No tabata tin avion, no tabata tin crusero, nos beachnan y caya tabata bashi. Tabata momentonan hopi dificil pa cada un di nos y no tabata agradabel pa mira nuin turista ta yega. Hopi negoshi mester a sera nan porta y hopi hende a perde nan trabou, durante e 2 añanan aki tur hende a sacrifica y hopi hende a keda hospitalisa.

E pandemia a trece retonan sobre humano pa Gobierno di Aruba, no obstante tur e situacion cu e pandemia a trece cu ne, Gobierno hunto cu Crisis team a mustra liderazgo, a mustra curashi y determinacion pa tuma desicionnan hopi dificil den temponan hopi dificil. Aruba a habri su frontera aereo bek dia 15 di juni 2020 caminda hopi pais na mundo no a ni pensa pa haci esaki ainda. A tuma desicionnan a base di pone un balansa entre salud y economia, semper poniendo e parti salud como e punto di salida pero teniendo na cuenta ki efecto e turismo tin riba nos economia.

Aruba tabata pionero den hopi aspecto

Gobierno a introduci un seguro obligatorio pa biaheronan cu awe hopi pais na mundo tin ne.

Gobierno a introduci testing obligatorio na nos aeopuerto y despues cu esaki a keda anuncia hopi pais nan tambe a haci esaki y awendia ta tur pais rond mundo ta hacie.

Gobierno a introduci e Aruba Health App pa registra e testing nan y despues esaki a yuda tambe den e programa di vacunacion.

Gobierno a presenta su Exit Strategy den pleno variante di omicron, esaki tabata e decision corecto pa haci pa asina Aruba por sigui den e proceso di su recuperacion economico.

E trabounan cu a keda haci ta un trabou collectivo caminda tur hende a traha y sacrifica pa un causa. Minister Oduber a gradici tur coleganan Minister pa nan comprension y Minister-President Sra. Evelyne Wever-Croes pa su liderazgo. Danki na tur e miembronan di Crisis Team, personal di HOH, personal di ImSan, Personal di Ambulans, Cuerpo Policial y demas frontliners. Danki na DVG y tur e contractantnan cu no tabata tin ne facil y a traha bou di hopi presion durante e pandemia. Danki na bosonan Gobierno di Aruba por a hiba un maneho exitoso contra COVID-19, asina Minister Dangui Oduber a trece dilanti.

Danki na henter e comunidad di Aruba pa boso cooperacion, danki Aruba pa uni pa asina nos a logra surpasa cada un di e 5 olanan di COVID-19. Aruba a demostra di ta un pais resiliente, tabata palabranan di e mandatario. Awor Aruba ta den e parti di recuperacion di nos turismo cu un perspectiva hopi positivo den aña 2022.

