Bewaker Playa Porto Mari in hoger beroep ontslagen van alle rechtsvervolging voor schietpartij.

Willemstad – Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie heeft vandaag de verdachte van de

schietpartij op 7 mei 2018 bij de duikshop te Playa Porto Mari ontslagen van alle

rechtsvervolging wegens een geslaagd beroep op noodweer. De verdachte is wel tot een

voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden veroordeeld nu hij geen machtiging had

voor het vuurwapen waarmee hij schoot.

De verdachte is door het Gerecht in eerste aanleg in juni 2019 veroordeeld tot een

gevangenisstraf voor de duur van 36 maanden waarvan 18 voorwaardelijk voor het schieten op

R.E. en R.M. die daarbij ernstig gewond zijn geraakt, alsmede voor het verboden

vuurwapenbezit. Het beroep op zelfverdediging werd door het Gerecht nog verworpen.

In hoger beroep acht het Hof het echter aannemelijk geworden dat sprake was van een

ogenblikkelijke wederrechtelijke aanranding van de verdachte. Aannemelijk is geworden dat de

verdachte, die dienst had als bewaker, midden in de nacht twee – met een vuurwapen en een

machete – gewapende inbrekers heeft overlopen tijdens het plegen van een inbraak in de

duikshop, waarbij één van de inbrekers zijn wapen op de verdachte heeft gericht terwijl hij op

een relatief korte afstand van de verdachte stond en aannemelijk is geworden dat deze inbreker

met een vuurwapen heeft geschoten.

Het Hof is van oordeel dat de situatie waarin de verdachte zich bevond een noodweersituatie

was. “De feitelijke omstandigheden in aanmerking genomen, te weten dat de verdachte in het

donker op relatief korte afstand tegenover twee – met een vuurwapen en machete – gewapende

inbrekers stond en een wapen op zich gericht zag, terwijl alles zich bovendien binnen een zeer

kort tijdsbestek afspeelde, maken dat de verdachte geen reële andere mogelijkheid had dan te

schieten op de mannen om zichzelf te verdedigen en hij binnen de grenzen van de

noodzakelijke verdediging is gebleven door onder deze omstandigheden vier keer kort achter

elkaar te schieten. Aldus is voldaan aan de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit en slaagt

het beroep op noodweer”, aldus het Hof.

De verdachte en het openbaar ministerie hebben 14 dagen de tijd om beroep in cassatie bij de

Hoge Raad in Nederland in te stellen.

