MINISTERIO KONSERNÍ ASUNTUNAN GENERAL I PROMÉ MINISTER LEGISLASHON NA KÒRSOU TA BIRA MAS FÁSIL AKSESIBEL PA MEDIO DI SUPSIDIONAN DI ‘LANDSPAKKET’

Willemstad – Ministerio di Asuntunan General di Kòrsou, ta risibí sosten finansiero den forma di un supsidio for di Hulanda den kuadro di realisashon di e asina yamá GT-Project. E abreviashon akí ta para pa ‘Project Geconsolideerde Teksten’. E proyekto akí ta forma parti di e ‘Landspakket’ i e Agènda di Ehekushon mará na esaki. Den e proyekto akí ta e intenshon pa kombertí tekstonan legislativo i eventual kambionan ku a keda hasí den kurso di desénas di aña na e struktura polítiko aktual di e pais. Ku otro palabra, ta bai kombertí e tekstonan konserní den tekstonan mas kontinuo pa di e forma akí nos legislashon na Kòrsou bira mas komprendibel i transparente.

Tin un gran nesesidat pa tekstonan konsolidá di tantu lei komo reglamentunan di Kòrsou. For di 10 di òktober 2010, Gobièrnu di Kòrsou a risibí e tarea pa formulá e tekstonan konsolidá akí a base di e Areglo di transishon general ‘wetgeving en bestuur Land Curaçao’. Na momento ku nos a optené nos status di pais outónomo den Reino Hulandes, a keda determiná ku e lei i reglamentunan di tantu Kòrsou komo teritorio insular i esnan di e Pais Antia Hulandes lo a keda na vigor den e Pais Kòrsou (nobo). Esaki, ku eksepshon di un kantidat mínimo di reglamentu. E traspaso akí ta nifiká pues, ku e lei i reglamentunan vigente tambe mester a keda adaptá na e situashon nobo di Pais Kòrsou; esta wòrdu konsolidá.

Pa por realisá e proyekto akí, a aserká Stichting Juridische Documentatie (JurDoc) pa yuda aktualisá i konsolidá un kantidat di masoménos 850 reglamentu. JurDoc ya ta disponé di datonan (digital) di e reglamentonan legal vigente i e konosementu i eksperensia nesesario den formulashon di tekstonan di tantu lei komo reglamentunan konsolidá i kontinuo.

Tambe por menshoná, ku e kódigonan legal manera nos Kódigo Sivil (Burgerlijk Wetboek), Kódigo Penal (Wetboek van Strafrecht) i Kódigo di Enhuisiamentu (Wetboek van Strafvordering) ya a keda kombertí den tekstonan kontinuo dor di JurDoc. Na e momentunan akí, JurDoc ta trahando riba formulashon di masoménos 40 reglamentu pa Kòrsou. Ta trata aki di reglamentunan ku tantu ministerionan komo Órden di Abogadonan i otro ‘stakeholders’ a indiká ku tin gran nesesidat na e momentunan akí pa e tekstonan en kuestion keda konsolidá.

Aparte di esaki, e GT-Project ta enserá tambe e optimalisashon di e banko di legislashon digital riba wjz.gobiernu.cw. Den e banko di legislashon akí, tur lei i reglamentu di Kòrsou ta disponibel elektrónikamente pa un i tur.

Gobièrnu Hulandes a pone un supsidio di 360.00 euro disponibel pa realisashon di e GT. Project. E proyekto ta kai bou di liderazgo di Direktorado di Lei i Asuntunan Hurídiko (WJZ) di e Ministerio di Asuntunan General. Tantu e Minister di Asuntunan General, sr Gilmar Pisas, komo e tim di maneho di e direktorado ta sumamente agradesido pa e kolaborashon fruktífero ku a bin ta tuma lugá ku tur e diferente partnernan konserní.E tim tras di e proyekto, ta sumamente motivá pa e proyekto akí kana di forma eksitoso di moda ku finalmente tur lei i reglamentu di Kòrsou por ta aksesibel pa tur persona.

Willemstad – Het Ministerie van Algemene Zaken van Curaçao ontvangt financiële steun, in de vorm van subsidie van Nederland, voor de realisatie van het zogenoemde GT-project oftewel Project Geconsolideerde Teksten. Dit project maakt onderdeel uit van het Landspakket en de daaruit voortvloeiende Uitvoeringsagenda. Het gaat hierbij om de omzetting van wetteksten naar de staatkundige structuur van het land en de eventuele wijzigingen die in de loop der tientallen jaren zijn gedaan. Van de betreffende teksten wordt tevens een doorlopende tekst gemaakt. Hierdoor wordt de wetgeving van Curaçao inzichtelijker en begrijpelijker.

Er is een grote behoefte aan geconsolideerde teksten van wet- en regelgeving, zeker gelet op het feit dat al vanaf 10 oktober 2010, krachtens de Algemene overgangsregeling wetgeving en bestuur land Curaçao, aan de regering van Curaçao bij landsverordening de opdracht is gegeven om geconsolideerde teksten op te stellen. Met het verkrijgen van de status van autonoom land binnen het Koninkrijk der Nederlanden is namelijk bepaald dat de wet- en regelgeving van zowel het eilandgebied Curaçao als het Land Nederlandse Antillen, met uitzondering van een klein aantal regelingen, zal blijven gelden in het (nieuwe) land Curaçao. De nog geldende wet- en regelgeving, dient dan ook aan de nieuwe situatie c.q. constellatie van het land Curaçao aangepast oftewel geconsolideerd te worden.

Ter realisering van dit project is de Stichting Juridische Documentatie (JurDoc) benaderd voor de actualisering van om en nabij 850 regelingen die geactualiseerd en geconsolideerd moeten worden. JurDoc beschikt reeds over (digitale) bestanden van geldende wettelijke regelingen, alsook de nodige deskundigheid en ervaring met het opstellen van geconsolideerde en doorlopende teksten van wet- en regelgeving.

Ook kan worden genoemd, dat de wetboeken zoals het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering, reeds in de vorm van doorlopende teksten door JurDoc beschikbaar zijn gesteld. JurDoc is thans bezig met het opstellen van geconsolideerde teksten van een veertigtal regelingen voor het Land. Deze regelingen zijn regelingen waarvan ministeries, dan wel belangrijke stakeholders zoals de Orde van Advocaten, hebben aangegeven dat er grote behoefte bestaat aan geconsolideerde teksten.

Daarnaast omvat dit project de optimalisering van de digitale wettenbank, raadpleegbaar via: wjz.gobiernu.cw. In de wettenbank wordt alle wet- en regelgeving van Curaçao voor een ieder elektronisch beschikbaar.

De regering van Nederland heeft een subsidiebedrag van 360.000 Euro voor dit project beschikbaar gesteld. Het project valt onder de leiding van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Algemene Zaken. De Minister van Algemene Zaken en het managementteam van deze directie zijn zeer dankbaar voor de vruchtbare samenwerking met alle betrokken partners. Het projectteam is enorm gemotiveerd om dit project tot een succesvol einde te brengen, zodat uiteindelijk alle wet- en regelgeving van Curaçao voor een ieder toegankelijk wordt.

