Dearly Jean-pierre Constancia Manera nos tur por a tuma nota, gobièrnu di Kòrsou a yega na akuerdo ku Hulanda riba e rijkswet COHO dor di asepta e nota van wijziging den rijksministerraad ultimo.

Manera nos tur por a tuma nota, gobièrnu di Kòrsou a yega na akuerdo ku Hulanda riba e rijkswet COHO dor di asepta e nota van wijziging den rijksministerraad ultimo.

Sinembargo mi ta keda sumamente desepshona riba e aktuashon di e prome minister sr. Pisas i e lider di PNP sra. Larmonie riba e asuntu di skonde e realidat di COHO aki. Un bes mas nos politikonan ta bisa algu i hasi diferente i esaki ta un di e desepshon mas grandi di nos historia di pais Korsou. Na 10-10-10 e gabinete di MFK a hasi meskos ku awe dor di e strategia di pone un buzon na e urnanan pa wak si e pueblo tabata ke pa ta autonomo den reino. A priminti ku lo a negosha pa elemina e 5 leinan di consenso via di regeling ku a evalua e leinan kada tantu aña pero ku te awe e leinan tei stret konstant.

E zèt di gabinete Pisas di skonde e informashon, a frakasa pasobra e informashon a lèk. Ta di lamenta ku ta via di prensa e pueblo a sa di esaki. Dor di no a enfrenta e komunidat ku e realidat aki, ta kaba ku e poko konfiansa ku e pueblo tin den politikonan ku lo mester atende ku e diferente sklamashon ku tin den nos komunidat.

No ta pòrnada mi tabata i lo sigui komparti e notisianan di momentu di Aruba relashona ku e konsekuensianan di e landspaket i COHO. No ta pòrnada e sindikato di Aruba tabata i ta den nan lucha hustu ayanan.

Nos no mester lubida ku e landspakket ta e metanan ku e paisnan ke logra. Pero ta e medidanan ku mester bai tuma ta den e uitvoerings agenda. Anto akinan e dolornan di kabes ta sintá. E pèrdementu di kuponan di trabou komo konsekuensia, e forsa di kompra lo bai hopi atras. E 12.5% No tin un fin. E 10% di duurte toeslag pa e penshonadonan di APC. E reformanan ku tin ku tuma den salubridat ku lo resulta den entre otro eigenbijdrage na sita ku dòkter, spesialista i hospital i pa no papia mes tokante di penshun di behes kual ta studiando e posibilidat pa mara e penshun na esnan ku ta traha. Fleksibilisashon di mèrkado. Sin menshona ku e rijkswet No tin un fecha di tèrmina. Pues ta hopi kambio ku konsekuensianan inimaginabel lo sosode.

Kiko ta e alternativa anto?

Prome ku menshona kiko ta e alternativa, lo mi mester bisa ku tur hende tabata sa ku sea mester a bini ku e COHO of lo mester a bini ku entre otro un algemene heffing. MFK i PNP a kore kampaña riba e promesa di no mas medida riba e pueblo i re-negosha. Sinembargo No tabatin nada pa re-negosha ya komo ku e trayekto tabat kanando kaba. Pues un engaño esaki ta.

Na ami su konsepto, e alternativa ta pa introdusi un heffing proporshonal (segun entrada di e persona). Esta ta bini ku un tabel di 2% te ku 10%. I ta pone por ehempel esnan ku ta kobra volledig penshun di behes lo paga 2% etc (alrededor di 60.000 persona ta kobra aov i of mas penshun). Lo bini tambe un heffing di 2 of 3.5% riba e senan ku ta wòrdu manda afo manera a sklama 10 aña pasa. Lo bini ku un heffing di 2 of 3 sen riba gasolin. Lo bini ku un heffing riba botonan luhoso, esta un fee.

E heffingnan aki lo tin un durashon di 2 aña i por wòrdu alarga ku 1 aña mas. Tur esaki lo a remplasa e 12.5% di e ambtenaar, 25% di e parlamentarionan, e eigenbijdrage ku e komunidat mester bai paga riba entre otro salubridat i e reforma di penshun. Di manera ku lo a bini ku un organo di kòntròl ku lo a baha e hendenan ku ta traha zwart i kontrola kuantu hende realmente ta kontribui ku belasing i e otro fondonan prome ku bini ku implementa e medidanan ku tin den e uitvoerings agenda.

E fondo lo wòrdu maneha pa un fundashon ku lo tin 7 persona ku lo maneha e fondonan. 1 presidente, 1 sekratario, 1 tesorero, 2 accountant i 2 kontrolador. Kada 3 luna e fundashon mester pone rueda di prensa i hasi su entradanan publiko di manera ku tin transparensia. I 6 luna prome ku e terminashon, lo kuminsa na disolve e fundashon. E prome meta ta pa yuda ku paki di kuminda pa esnan ku a pèrdè trabou i of no tin trabou. E di 2 meta ta pa duna gobiernu sèn pa yuda kubri algun gastunan i e ultimo meta di e fundashon ta pa stimula desaroyo ekonomiko riba entre otro agrikultura.

Awor ku e COHO i e nota van wijziging lo bai parlamento, mi ta spera ku komunidat di kòrsou lo No sinta ketu i aktiva pa entre otro un posibel manifestashon. Pasombra despues ku e lei di reino (COHO) pasa tweede kamer i ku e instituto wòrdu lanta, nos lo mira kiko ta e konsekuensianan di esaki pero lo ta muchu lat.

Oops, mi a lubida! Bo tabata sa ku tin Mas lei di konsensus rijkswet tras di e land’s pakket ku No ta COHO? E lei di consensus aki ta esun di peligroso ku por tin. E ta para den e tema H: Fortalese estado di derecho Punto H. 9. ‘E paisnan lo traha huntu pa yega na un nivel harmonisa di protekshon di datonan personal denter di reino, pa medio di un lei di Reino’. E pregunta mester ta, ta ki mishi Reino esta Hulanda ku nos datonan personal? Kiko ta e meta pa esaki? Lo No ta pa krimen pasombra ya nos tin diferente organisashon i servisio di inteligensia ku ta perkura a esei.

Por fabor, buska e landspakket sea na e idioma di Papiamentu of na Hulandes I bo lese. No laga niun politiko gaña bu!