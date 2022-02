BISHITA DI TRABOU DI PROMÉ MINISTER GILMAR PISAS I SEKRETARIO DI ESTADO ALEXANDRA VAN HUFFELEN NA VODC

Willemstad – Promé Minister/Minister di Hustisia Gilmar Pisas huntu ku Sekretario di Estado di Relashon den Reino i Digitalisashon, sra. Alexandra van Huffelen i nan tim, a hasi un bishita di trabou dia 12 di febrüari 2022 na SDKK.

E bishita aki ta den kuadro di e desaroyonan rondo di e konstrukshon di e kompleho pa indokumentadonan, e asina yama Vreemdelingen Opvang & Detentie Centrum (VODC).

Pa un tempu kaba tin un proyekto ta andando kaminda un grupo di trabou konsistiendo di representantenan di Kòrsou i Hulanda, ta trahando un kompleho nobo, konforme reglanan internashonal, pa por ùbika tur indokumentadonan ku ser detené riba nos isla.

Sekretario di Estado sra. van Huffelen a haña un bon splikashon di parti Promé Minister sr. Pisas i tambe e tim ku ta manehá e proyekto di optimalisashon pa ku indokumentadonan na SDKK. E delegashon Hulandes por a mira kon e konstrukshon ta avansando i a reakshoná positivo riba e desaroyonan ku tin. Tambe a tira un bista na e Baraknan eksistente i por a hiba kombersashon ku algun indokumentado, pa por mira mas di aserka e realidat di nan banda tambe.

Mirando e embergadura di e tema aki, den pasado resien a palabra ku Hulanda lo aportá finansieramente pa yuda mehorá tantu e parti di e Baraknan eksistente, dor di konstrui un kompleho nobo i tambe duna training i preparashon spesífiko na e trahadonan ku ta atendé ku e indokumentadonan. E parti operashonal di e kompleho lo ta un responsabilidat di Kòrsou.

Mirando e importansha di e tema aki pa Reino Ulandes i tambe kon e proyekto aki ta desaroyando den su totalidat, Sekretario di Estado sra. van Huffelen a demonstrá di ta satisfecho ku e desaroyonan rondo di e proyekto aki. E bishita a kana hopi bon kaminda tabatin diferente pregunta di parti Sekretario di Estado sra. van Huffelen i kaminda e por a risibi kontesta riba tur esakinan i haña un bista di e proyekto.

PERSBERICHT

Willemstad – De Staatssecretaris van Koninkrijksrelaties en Digitalisering, mw. Alexandra van Huffelen en Minister President, tevens Minister van Justitie, Gilmar Pisas, hebben samen met hun teams, zaterdag j.l. en werkbezoek aan de Strafgevangenis SDKK gebracht om het bouwproject in het kader van het optimaliseringstraject vreemdelingenbewaring , de toekomstige Vreemdelingen Opvang en Detentie Centrum (VODC) te bezichtigen.

Voor een tijd al is er een project lopende om tot een adequaat ongedocumenteerde opvangcentrum te geraken, die meer aansluit aan de internationale normen. Er is een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van Curaçao en Nederland die uitvoering geeft aan dit project. De Staatssecretaris werd breed geïnformeerd door de Minister President, dhr. Pisas, over het tot stand komen van dit project, de stand van zaken hiervan en de uitdagingen. Ook de werkgroep heeft ervoor gezorgd om de nodige informatie tijdens de rondleiding te verschaffen.

De Nederlandse delegatie kon de voortgang van het bouwproject constateren en reageerde zeer positief hierover. Ook werd de gelegenheid aangeboden om de bestaande barakken te bezichtigen en de Staatssecretaris kon ook een gesprek voeren met de Venezolaanse ongedocumenteerden om van hun kant hun ervaringen te vernemen.

