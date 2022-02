REAKSHON DI MIGELANGELO LOW MARTINES: NINGUN MOMENTU NO A WORDU DETENE

Un Felis djadumingu Bendishona ta bai pa tur mi FB friendsnan ku tabata preokupa pami, LOW MARTINES NINGUN MOMENTU NO A WORDU DETENE, Low Martines tabata na un apartament den un kura kaminda tabata tin un fiesta, despues ku polisnan a yega i para e fiesta i a laga tur hende drenta nan auto bai, ja despues di un ora ku esei a tuma luga Low Martines a sali for di e apartement ku e tin di huur i a kana bai su auto, einan mi a wordu aserka pa un polis ku a bisa mi ku , 5 dia pasa ela kijk door de vinger pami yu muhe i no a bai ku mi auto, i ku e ke mira ken lo move mi auto for di kaminda e ta para sin demostre mi PERMIT kumi tin mag di tin Glas skur, na e momentu ei mi persona a rekshona riba e polis aki i bise pe bai hasi kos di Payaso aya banda i mi a habri mi auto i sinta aden, ora mi kier a sera mi porta di auto e meneer Polis aki a disidi ku e ta kwe e porta di mi auto tene i forsega kune, LOW MARTINES A BAHA FOR DI SU AUTO Y A BOLBE BISA SHON POLIS PE BAI HASI KOS DI PAYASO AYA BANDA, durante e forsageo ku e porta dimi auto mi a bin kompronde despues ku shon polis a sufri un kap na su lip, LOW MARTINES A WORDU PIDI PA E PASA NA WARDA DI POLIS PA POR PONE TUR E SOSESO AKI RIBA PAPEL, mi a drenta mi auto mi so i kore bai warda di polis bai leg vast e lokual ku a pasa i pa despues bini mi KAS!!

