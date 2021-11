CURA DOET den 2022: A lansa e di nuebe edishon di CURA DOET! E e akshon boluntario mas grandi na Kòrsou!

WILLEMSTAD —Djabièrnè dia 12 di novèmber, a lansa e di nuebe edishon di CURA DOET. Riba 11 i 12 di mart 2022, CURA DOET lo bai tei den full swing ku su motto “Dun’un man, gan’un kurason!”. Curaçao Cares ta bolbe organisá, huntu ku Oranje Fonds i Reda Sosial e proyekto CURA DOET. Un akshon kaminda komunidat kompletu ta uni forsa pa sostené fundashonnan, institutonan i klupnan.

CURA DOET 2022 – “Ku otro, pa otro”

Durante e di nuebe edishon di CURA DOET, banda di e famoso “Dun’un man, gan’un kurason!” e aña aki tambe ta bai hasi huzo di e tema “Ku otro, pa otro”. E enfoke ta riba kiko nos por nifiká pa otro. Ku esaki den pensamentu e aña aki e a skohe pa ofisialmente start e period nobo di CURA DOET huntu ku algun organisashonan sosial. Na e lokalidat di Scouting Group St. Antonius, huntu ku Stichting Dash I Brigada di seguridat I formashon a selebrá e start di e di nuebe edishon. Tur aña di nobo organisashonnan sosial (entre otro sentronan di bario, skolnan, kasnan di kuido, klupnan deportivo, krèsh, ets.) ta inskribí un tarea i risibí sostén di míles di boluntario. Huntu nan ta krea memorianan inolvidabel dor di simplemente ‘hasi bon!’.

Inskripshon pa tarea i aktividat

Organisashonnan i inisiativanan sosial por inskribí nan tarea òf aktividat for di awe riba e wèpsait www.curadoet.com òf por tuma kontakto ku Curaçao Cares na curadoet@curacaocares.org. Esaki lo ta posibel te ku 16 di yanüari 2021. Si un organisashon no tin sufisiente medio finansiero, Oranje Fonds lo por otorgá un donashon te ku 1,100 florin, por ehèmpel pa regla material òf transporte. Pa motibu di COVID-19 tin algun reglanan ku nos tur mester tene na kuenta, esaki tambe ta konta pa e kandidat di proyekto i boluntario pa proyekto. Tambe e aporte finansiero ta limitá. Ku otro palabra…wak bo no keda afó!

For di kuminsamentu di yanüari, tur persona, famia, grupo di amigu i kompania por inskribí i buska un tarea òf aktividat spesial pa bin yuda komo boluntario durante e wikènt di CURA DOET, dianan 12 i 13 di mart 2021. Kompanianan por sostené e akshon nashonal aki tambe dor di ofresé un servisio òf produkto ku deskuento pa realisá un tarea òf aktividat. Pa skolnan, CURA DOET ta un chèns ideal pa laga hóbennan tambe sera konosí ku trabou boluntario. Henter Kòrsou t’aden! Abo tambe?

CURA DOET lo no ta posibel sin apoyo i konosementu di Curaçao Cares, Oranje Fonds i Reda Sosial. E tim di Curaçao Cares ku ta e forsa tras di CURA DOET a hasi, ta konsistí di ‘project managers’ i kordinadornan di regio ku ta sumamente entusiasmá i ku tin pashon pa e proyekto.

Pa mas informashon por tuma kontakto ku Vicky Trinidad, na telefòn +5999 5400177 i tambe ku nos ofisina entre 9’or -1’or di djaluna pa djaweps na telefòn +5999 7881952. Nos ofisina a muda. Nos adrès nobo ta Bitterstraat 17, Scharloo. Si bo ke pasa serka nos personal yama òf ‘mail’ nos promé pa traha un sita. ‘Mail’ nos na curadoet@curacaocares.org.

CURA DOET in 2022: negende editie van de grootste vrijwilligersactie in het weekend gelanceerd.

WILLEMSTAD — Vandaag, vrijdag 12 november jl. is de is negende editie van de grootste vrijwilligersactie op Curaçao wederom gelanceerd. Op 11 en 12 maart 2022 gaat CURA DOET weer knallen met haar bekende motto “Dun’un man, gan’un kurason!” Curaçao Cares organiseert voor de negende keer op een rij, in samenwerking met het Oranje Fonds het initiatief CURA DOET. Een landelijke actie waarbij iedereen in het derde weekend van maart de handen uit de mouwen steekt om sociaal-maatschappelijke klussen te klaren. Sinds de succesvolle lancering in 2014 melden elk jaar opnieuw sociaal-maatschappelijke organisaties (waaronder buurthuizen, scholen, sportverenigingen, kinderopvangen etc.) klussen aan en ontvangen deze een helpende hand van duizenden vrijwilligers gedurende twee dagen.

CURA DOET 2022 – “Voor elkaar met elkaar!”

Tijdens de 9de editie van CURA DOET luidt naast het originele motto “Dun’un man, gan’un kurason!”, dit jaar ook de kreet “Voor elkaar met elkaar”. Hiermee willen we de nadruk leggen op wat wij voor elkaar kunnen betekenen. Met deze kreet in gedachten is dit jaar het seizoen samen met Scouting Group St. Antonius, samen met Stichting Dash en Brigada di seguridat I formashon afgetrapt. Elk jaar opnieuw maken de vele duizenden vrijwilligers en vertegenwoordigers van sociaal-maatschappelijke organisaties mooie herinneringen met elkaar door simpelweg ‘goed te doen’.

Klussen en activiteiten aanmelden

Sociale organisaties en goede doelen kunnen vanaf nu hun klus aanmelden op de website www.curadoet.com of door contact op te nemen met Curaçao Cares via curadoet@curacaocares.org. Een klus aanmelden kan tot 16 januari 2022. Om een stichting of vereniging te helpen om een klus uit te voeren, stelt het Oranje Fonds een bijdrage tot maximaal NAF 1.100 beschikbaar, bijvoorbeeld voor materiaal of vervoer. Deze aanvragen kunnen via de website gedaan worden. Organisaties kunnen daar ook de toolkit met de algemene voorwaarden downloaden.

Als de klussen van sociale organisaties zijn aangemeld kan iedereen vanaf begin januari 2022 een leuke klus uitzoeken en een steentje bijdragen tijdens het CURA DOET weekend op 11 en 12 maart 2022. Particulieren, bedrijven en scholen, maar ook families, vriendengroepen en sportteams kunnen zich dan aanmelden voor een leuke klus en de handen uit de mouwen steken. Bedrijven kunnen deze landelijke actie ook steunen door een dienst of product gratis of met korting beschikbaar te stellen. Voor scholen is CURA DOET een ideale kans om jongeren kennis te laten maken met vrijwilligerswerk. Heel Curaçao doet mee! Jij ook?

Zonder de bijdrage, inzet en kennis van Curaçao Cares, het Oranje Fonds en Reda Sosial zou CURA DOET niet mogelijk zijn. De drijvende kracht achter CURA DOET is het team van Curaçao Cares, deze bestaat uit enthousiaste project managers en wordt ondersteunt door regiocoördinatoren.



Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Vicky Trinidad, op het volgende telefoonnummer +5999 5400177. U kunt ook bellen met ons kantoor tussen 9:00 en 13:00u van maandag t/m donderdag op het volgende telefoonnummer +5999 7881952. Let op, wij zijn verhuisd naar Bitterstraat 17, Scharloo. Mocht u, persoonlijk bij ons langs willen komen graag telefonisch of via mail een afspraak maken. Mailen doet u via curadoet@curacaocares.org.

