Quincy Girigorie: Rektifikashon sr Eduaard Braam.

Den mi karera politiko mi a soporta hopi insulto i mentira. Mayoria di nan mi no a ni reakshona ariba, pa no duna nan mas balor. Sinembargo tin sierto mentira ku ta inakseptabel i mas si e wòrdu hasi dor di un parlamentario. E deklarashon di Sr Eduaard Braam djarason último tabata kompletamente inaseptabel.

Mi a tuma akshon legal, pa mi yunan no puntrami aki algun aña dikon mi no a hasi nada. M’a hasie tambe, pa tur e siudadanonan ku ta soporta e tipo di insultonan aki riba plataformanan sosial i no por tuma akshon.

E kultura di difamashon mester stòp!

Mi a tuma nota ku despues ku mi a tuma akshon legal, sr Eduaard Braam, djabièrnè anochi último, a rektifiká su deklarashon.

Mi ta spera ku mi akshon ta un paso den direkshon di stòp e kultura di difamashon. Sinembargo mi ta bai drenta den kòmbersashon ku varios stakeholder, pa yega na un solushon pa mihó protekshon di tur siudadano kontra e fenomeno aki.