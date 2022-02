Interactieve kaart van Curaçao

Curaçao heeft een eigen digitale kaart waarmee toeristen het eiland kunnen ontdekken. De lancering was dinsdag 15 februari tijdens een presentatie in het Avila Hotel. In het bijzijn van mensen uit de toeristische sector, waaronder hoteleigenaren, CTB, CHATA en verschillende tour aanbieders, werd de werking van de zogenoemde iMap gedemonstreerd door SHOWME Caribbean. De makers van de kaart voorzien met dit concept aan een behoefte door het mooie van Curaçao op een praktische manier te tonen.

De interactieve kaart heeft een zelfde soort werking als Google Maps en biedt een aantal categorieën van pins aan die op de kaart aangeven waar ze zich bevinden. Na het klikken van de pin opent een veld met foto en informatie. Uniek zijn de vele 360 panorama foto’s die de schoonheid van Curaçao in beeld brengen. Door de samenwerking met caribbean-tours en booking.com is het ook mogelijk om via de kaart activiteiten te boeken of reserveringen te maken. Bedrijven die nog niet op de kaart staan kunnen zich aanmelden via info@showmecaribbean.com.

Gebruik van de iMap op de mobiele telefoon is ook mogelijk. De GPS functie zorgt voor locatiebepaling en spoedig zal de kaart uitgebreid worden met een navigatie-tool. Door het scannen van een QR-code verschijnt de kaart op een mobiele telefoon. Binnenkort zullen op veel locaties de QR-codes te vinden zijn zoals op het vliegveld en hotel bailes.

Naast de eigen URL zal de kaart ook geplaatst worden op andere websites. De vele websites over Curaçao kunnen de kaart gratis embedden. Er zijn al afspraken met meerdere websites gemaakt en ook is er overleg met het CTB over gebruik van de interactieve eilandkaart.

SHOWME Caribbean heeft het programma om de interactieve kaarten te kunnen bouwen zelf ontwikkeld. Inmiddels hebben ze voor Pietermaai een interactieve kaart gemaakt en wordt er gewerkt aan een iMap voor de binnenstad van Philipsburg op Sint maarten. Voor het Nederlandse eiland Texel maakt SHOWME Caribbean een uitstapje buiten het Caribisch gebied. Er zijn inmiddels aanvragen van andere gebieden en locaties op Curaçao en de Caribbean. Curaçao is het eerste eiland met een volledige interactieve kaart.

www.showmecuracao.com

