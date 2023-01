Promé Minister Pisas a skonde un biaha mas!

Ku asombro PAR a tuma nota dje echo ku na lugá ku promé minister yega Parlamento pa e splika loke ta pasando ku e kaso preokupante di froude ku a keda konstatá na nos refineria, e ta skohe pa bai Fuikdag, sosegá su kurpa djaluna i djamars i hisa bela bai afó djárason mainta i keda sin bini parlamento. Ku e aktitut aki, Minister Presidente a demostrá klaramente un biaha mas kua ta su prioridatnan.

Frakshon di PAR a pidi un reunion públiko 29 di desèmber 2022 ku Promé Minister Pisas tokante e kaso di froude ku a wòrdu konstatá den negoshashon pa ku refineria di Kòrsou. Mirando e importansia di refineria pa Kòrsou i pa henter nos komunidat, frakshon di PAR a ferwagt ku Parlamento kompleto lo tin urgensia pa deliberá ku e minister responsabel. Pa nos sorpresa, partidonan di koalishon a skohe pa invitá RDK i tambe CPR, sin ku nan a invitá promé minister.

Esaki ta demostrá ku miembronan di MFK i PNP kier yuda promé Minister skonde pa su responsabilidat polítiko i a skohe pa kita atenshon for di Promé Minister i poné riba RDK i CPR. MFK sa bon bon ku e responsabilidat polítiko no por keda kargá dor di RDK, ni su direktor sr. Newton.

Na komienso di reunion Parlamento a risibí e notisia ku CPR lo no ta presente na e reunion i ku Parlamento lo no por haña ningun dokumento di RDK. Promé Minister Pisas lo no por ta presente na reunion i tampoko e Vice-Premier. Esaki pa motibu ku Promé Minister Pisas ta den eksterior i ningun otro minister no tin konosementu tokante e dosié di refineria.

E reunion a bira un vershon mas lali lali di e ‘senioren convent’, sin ningun informashon adishonal ni e dokumentonan nesesario pa e parlamentario mes por evaluá i yega na konklushon. Ta lamentabel pa bisa ku e negoshashon pa yega na un partner stratégiko pa refineria di Kòrsou a keda mesun no transparente, tachá ku duda i un kos di “nos ku nos”.

Ana Maria Pauletta