Prome Minister Evelyn Wever-Croes:

ENTRANTE DIAHUEBS 17 DI FEBRUARI, TUR MEDIDA TA KEDA CANCELA

Diaranson durante un conferencia di prensa di Gobierno di Aruba pa informa di e cambio di maneho di Covid-19, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a anuncia cu Aruba ta bay habri bek. Prome Minister a cuminsa bayendo bek na 13 di Maart 2020 momento cu Covid a drenta nos pais. Pa ta exacto, 705 dia pasa, cu pa nos pueblo completo, tabata dianan hopi pisa.

Tabata dianan, Prome Minister a expresa, yena cu inseguridad pasobra nos di nos tabata sa kico ta bay pasa, dianan yena cu dolor cu nos sernan keri cu a bira malo y cu a fayece. Tambe tabata dianan hopi dificil pa nos hobennan cu no tabata por expresa, ni sali y ni bay scol manera normal. Pa esnan cu tabata traha den sectornan cu mester a cera manera e sector hotelero y cultura.

“Mi ta kere cu nos tur ta concuri cu e periodo aki a causa hopi daño y el a dividi hopi den nos comunidad. Pero awor nos ta bay drenta un otro fase, nos no ta bsia cu corona no tey mas pasobra nos sa cu e lo keda pa un tempo ainda pero mirando e cifranan nos por bisa cu nos a siña biba cu ne”, Prome Minister a duna di conoce.

Loke nos a kere cu no ta posibel a demostra di ta posibel esta cu e vacuna ta protehe nos miho y cu e variante di Omicron ta mas leve y p’esey awor nos por bisa cu nos ta bay pone atencion na otro areanan cu 705 dianan mester a wordo restringi. Deporte tambe a sufri hopi y e libertad di cada ciudadano cu no por a sali diverti, y tampoco por a baila.

“Awor Aruba ta bay cuminsa habri manera nos a anuncia e exit strategy luna pasa caba caminda nos ta habri stap pa sta. Awe nos ta dal un stap grandi y e por wordo haci pasobra nos ta haciendo hopi bon”, Prome Minsiter a enfatisa.

Aruba, te cu 15 di februari, 2022, tin 62 caso active. Esaki ta hopi bon. E ultimo biaha cu nos tabata tin rond di 62 caso activo tabata exactamente 7 luna pasa, dia 16 di juli 2020. Durante e ultimo lunanan aki nos a conoce casonan cu a yega te na 5 mil pero nunca tabata na e nivel aki. Esaki ta indica cu nos ta bayendo hopi bon.

Un otro indicador importante ta hospital. Durante e ola di Omicron Hospital a yega na un maximo pa dia di 55 persona cu tabata tin Covid. Awe ta na 13 persona den hospital. Un otro parameter cu nos ta para keto na dje ta Cuido Intensivo. Durante Omicron e maximo persona den Cuido Intensivo tabata 6 y awe e ta na 1.

“Segun e criterianan cu mi a trece dilanti nos no tin hustificacion pa mantene e medidanan cu nos tabata tin. Entrante diahuebs 17 di februari, tur medida ta keda cancela”, Prome Minister a duna di conoce.

Prome Minister a enfatisa cu e testmento na entrada di Aruba si ta keda na vigor. Esey kiermeen cu pa tur hende cu bin di exterior, mester haci un test ora nan drenta. Si nan ta vacuna completamente, no mester test. Nos residentenan local por test na Aruba ora nan drenta y tene cuenta cu e vacunacion mester ta completo den adultonan incluyendo e booster. Centro di vacunacion na Santa Cruz ta cera awe y entrante awe por vacuna na DVG of via e unidad mobil cu aworaki ta na Centro di Bario Playa Pabou.

Orario di ciere di tur establecimento ta bay bek na nan permiso. Cantidad di hendenan na mesa no ta wordo limita mas, y tur otro medida na scol, cas di cuido, comercio ta wordo elimina.

Pero si, e recomendacion ta keda pa cada ciudadano, pa porfabor atene na e esakinan, laba man frecuentemente, tene distancia social di 1.5 m. Sigui uza tapaboca si bo ta sinti ta necesario. Percura pa bo tin bon ventilacion y pa semper tin aire fresco caminda cu bo ta. Tuma bo vacuna of e booster shot. Sigui haci uzo di self test y si bo tin sintoma keda paden y haci bo test. Tin establecimentonan cu lo keda exigi tapaboca y mester cumpli cu ne si bo kier drenta.

