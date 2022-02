Prome Minister Evelyn Wever-Croes:

PROME MINISTER TA GRADICI HENTER PUEBLO DI ARUBA

“E amor grandi cu nos ta sinti pa nos pais ta pone nos bin hunto y haci cosnan grandi”

Diaranson, Prome Minsiter Evelyn Wever-Croes a anuncia e decision pa elimina e medidanan cu tawata tin den e maneho di Covid-19. Tur esaki, Prome Minister a duna di conoce, ta den liña cu e exit strategy cu Gobierno di Aruba a cuminsa papia di dje luna pasa.

“Mescos mi a bisa den e ultimo conferencia di prensa, Gobierno ta stop di cuida bo cu e medidanan aki. Nos como Gobierno ta hala atras pa abo mes cuida bo mes y cuida bo famia especialmente esnan vulnerabel di salud. Ta responsabilidad di nos tur pa sigui protehe nan”, Prome Minister a enfatisa.

Tocante e 705 dianan di pandemia, Prome Minister a expresa: “Si tin un cos cu e 705 dia di pandemia a siña mi ta cu nunca tur hende lo ta contento cu e decisionnan cu nos ta tuma pero tambe mi ta realisa cu tin hopi hende preocupa pa e paso grandi aki di elimina e medidanan. Honestamente ami tambe ta preocupa pero mi sa tambe cu e cifranan cu nos tin aworaki y e situacion di covid no ta hustifica medida pero mi sa nos ta haciendo lo corecto y mi sa cu nos por confia cu nos ciudadanonan lo sa di anda den e periodo nos dilanti cu cautela”.

Aruba ta saliendo di ola number 5. Aruba a conoce 5 ola. E prome tabata na Maart 2020 te April 2020 na unda tabata tin un maximo di 69 caso. Esaki tabata e prome ola cu henter mundo no tabata sa con pa anda cu ne. Despues na Augustus 2020 na unda a yega na 1630 caso positivo. Na Dec 2020 a cuminsa e otro ola cu a dura mas largo cu a yega un peek di 600 baha un poco y yega bek na 700. Na Juli 2021 a conoce e ola di Delta cu a yega na un peek di 1151. Esey tabata esun cu a causa nos mas dolor. Na Dec 2021 te awor nos ta mira e Omicron cu berdad a kibra tur record di yega te na 5387 caso 5 siman pasa y awe nos ta na 62 caso activo. Berdad Omicron a kibra tur record pero e tabata esun tambe cu a pasa mas lihe.

“Aruba ta saliendo, nos a sali di ola 5. Esaki no kiermeen cu nos ta for di problema of peliger pasobra niun pais na mundo sa kico ta e siguiente paso cu Covid lo dal. Mi sa nos ta cansa y fada di Covid pero e no ta cansa y fada di nos pues nos mester keda alerta”, Prome Minister a enfatisa.

Prome Minsiter a gradici un biaha mas nos frontliners den cuido, den mantene orden publico pa e trabou incansabel y di respet cu nan a haci den e periodo dificil aki. Tambe Prome Minister a gradici e Crisis Team cu tabata tey semper pa conseha Gobierno y guia nos den momentonan hopi dificil. Prome Minister a gradici comercio pasobra nan a wanta e golpi di mas grandi pero toch nan tey y nan ta sigui kere den economia di Aruba. Tambe Prome Minister a gradici cada cuidadano cu a demostra e 705 dianan aki cu nos ta para pa Aruba.

“Cu e amor grandi cu nos ta sinti pa nos pais ta pone nos bin hunto y haci cosnan grandi. Awor nos ta bay concentra riba nos recuepracion, esaki ta e aña di inversion y oportunidad. E unico manera cu nos por haci’e ta hunto. Ban haci’e cu un actitud positivo pasobra e ora nos ta mira mas oportunidad y mas solucion. Pero ban keda alerta, Gobeirno no lo cuida bo mas pero bo sa con pa cuida bo mes y bo famia especialmente esnan mas vulnerabel di salud. Nos ta urgi tur ciudadano pa tene na recomendacionnan cu nos a duna. Mi ta realmente hopi contento cu nos a yega e fase aki. Bo ta mira otro paisnan tambe ta yegando na e fase aki y bo ta mira cu ta hunto nos a logra baha te na 62 y mi tin tur confiansa cu nos sa con pa atende cu e retonan cu ta bin den e fase nos dilanti”, Prome Minsiter a termina expresando.

