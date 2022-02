Minister Rocco Tjon:

TA DUNA OIDO NA SINDICATONAN Y TRAHADONAN DI KIA

ORANJESTAD – Recientemente, por a tuma nota di un conferencia di prensa di parti di sindicatonan TOPA y SEPPA na KIA, kendenan a entrega algun punto di preocupacion dirigi na Minister di Husticia y Asuntonan Social Sr. Rocco Tjon. Minister Tjon a tuma nota di e conferencia di prensa aki, y na mes momento a indica cu e no a wordo informa oficialmente cu lo bay tin un conferencia di prensa mainta, sinembargo a tuma nota si di nan puntonan di preocupacion. Minister Tjon a aclarea cu sindicatonan ta un partner strategico hopi importante den e maneho actual di su Ministerio, mirando cu na mas di cinco ocasion a reuni cu sindicatonan y “dienstgroepen” riba e situacion di KIA di cual diferente punto a wordo treci padilanti. E ultimo reunion tawata dia 18 di Januari, caminda a combersa riba diferente puntonan entre otro algun di e diesun puntonan cu nan a trece padilanti.

E Mandatario a parti e puntonan di preocupacion den cuater categoria. E prome parti ta indica cu Minsterio di Husticia y Asuntonan Social no lo tin atencion pa KIA, y e motibo principal pa e ponencia aki segun e sindicatonan ta, cu Minster Tjon no a bishita KIA ainda. Pa aclarea e prome parti, Sr. Tjon a pone enfasis riba e hecho cu mas di 60 departamento ta cay bou di su Ministerio, pues ainda no a haya e oportunidad di bishita tur departamento debidamente. No obstante esaki, e Mandatario a aclarea tambe cu e ta maneha un “open door policy”. Pa e motibo aki, den e carta caminda e ta contesta sindicatonan, a splica tambe cu tur personal cu ta traha na KIA, cu a solicita un reunion cu su persona durante e cuater lunanan aki, a wordo atendi debidamente, di cual den tur transparencia, e tin e lista cu tur e nombernan y datos di esakinan.

Adicionalmente, a toca e parti di reorganisacion, di cual tambe a splica durante nan ultimo reunion di dia 18 di Januari, cu actualmente ta en espera di e rappport di e “bezwaaradviescommissie” pa por continua cu e evaluacion, cual ta parti di e procedura di un reorganisacion. Si tur cos ta bon, segun indicacion di Departamento di Recurso Humano (DRH), pa comienso di Maart e rapport lo keda cla, y lo bolbe reuni riba e topico aki.

Siguientemente, a toca e punto cu e Mandatario, durante un conferencia di prensa, lo a bisa cu e director di KIA lo ta na cas, sinembargo, esaki no ta cuadra cu e realidad, y como tal a data bek na e link di e conferencia di prensa, cual ta disponibel riba medianan social di Ministerio, pa esnan cu kier scucha esaki un bes mas. E organo independiente, cual ta “stelsel bewaken en beveiligen” a indica cu e director na e momentonan aki no por ta na KIA. Cada menasa ta diferente y e informacion di e menasa ta dicidi e tipo di medida cu ta wordo tuma. Pa e motibo aki e ta algo cu ta wordo observa continuamente, pues na momento cu ricibi conseho for di e organo aki, e Director lo bolbe bek KIA. E ultimo punto cu a wordo menciona ta cu durante nan ultimo reunion, nan a expresa nan malcontento cu e funcionamento di e director, di cual Minster Tjon a indica na nan cu e lo hiba un combersacion cu e Director y traha palabracionan y lo mantene nan al caso di esaki.

Por ultimo, Minister Tjon a expresa cu di su banda e ta wak bek na un bon cooperacion cu e sindicatonan y ta asegura cu esey ta e intencion di su Minsterio mirando padilanti. Na mes momento, a aclarea tambe cu un bishita no ta defini e atencion cu ta wordo brinda na e departamento, pa accentua esaki a pone enfasis riba e hecho cu a aloca 1.5 miyon florin adicional pa diferente proyectonan cu ta bay eleva siguridad pa e personal di KIA. E secretariado a manda un contesta pa sindicatonan riba tur e puntonan aki, y nan a ricibi e carta aki, mientrastanto secretariado di Ministerio conhuntamnete cu secretariado di e diferente sindicatonan ta planiando e siguiente reunion.

