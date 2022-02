Songül Mutluer beëdigd als Kamerlid voor de PvdA

Songül Mutluer is op donderdag 17 februari 2022 beëdigd als Kamerlid voor de PvdA.

PvdA partijleider Ploumen feliciteert Mutluer met haar beëdiging als Kamerlid.

Songül Mutluer is afkomstig uit Zaanstad. Voor het Kamerlidmaatschap legt zij haar taak als wethouder in deze gemeente neer. Zij is dan ruim vijftien jaar actief geweest in de gemeentepolitiek: eerst als gemeenteraadslid en later als wethouder.

Verkiezingen 2021

Bij de verkiezingen van 17 maart 2021 stond Mutluer als tiende op de kandidatenlijst van de PvdA; de partij kreeg er negen. De PvdA’er komt nu alsnog in de Kamer omdat Gijs van Dijk vorige week opstapte als Kamerlid.

