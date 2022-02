Minister di Cultura a reuni cu tur e lidernan di grupo cu ta cla pa parada nacional di luz

ORANJESTAD – Den un ambiente hopi ameno Minister Maduro hunto cu Comision Celebracion Dianan Nacional a reuni cu lidernan di grupo pa por contesta tur nan pregunta relaciona cu e parada nacional di Luz.

Presente na e reunion tabata te’y lider di Empire, Majestic, Infinty, Dushi, Pink for Life y Royal Carnival Group. Minister Maduro a duna un splicacion amplio kico ta e meta di e parada y pakico ta organisa un parada nacional. E parada ta wordo organisa pa CCDN como meta pa yuda e gruponan y bandanan musical recauda fondo pa carnaval 2023. E parada aki ta pa yuda pueblo kita e miedo y drenta bek e normalidad y celebra cu nos tin bida y drenta e luna cultural maart 2022.

Segun e lidernan di grupo cu nan participantenan tin hopi animo pa celebra un biaha mas den un parada. Bandanan cu ta lo ta presente den e parada ta: D’licious, NBO, Upgrade Music & Jeon, Youth Xtreme, Le Groove y Buleria.

Minister di Cultura a gradici SMAC pa e cooperacion pa por a haya e gruponan di carnaval hunto y tambe Stichting Musica cu a duna su contribucion pa cu e contactonan cu e bandanan di carnaval.

Invitacion ta keda na nos comunidad pa ban apoya e gruponan, brinda nan bo sosten y participa sea aden of na banda diasabra 26 di februari 2022. Parada ta sali 8’or di anochi for di Aruba Entertainment center y ta termina dilanti ex DOW pa 2’or di marduga.

Share on: WhatsApp

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr



Pinterest

Pocket



Skype