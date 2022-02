Notisia di polis di djaluna 14 di febrüari te ku djárason 16 di febrüari 2022 / Politieberichten van maandag 14 februari tot en met woensdag 16 februari 2022

Notisia di polis di djaluna 14 di febrüari te ku djárason 16 di febrüari 2022

Detenshon

Riba djaluna 14 di febrüari 2022 a detené un dama ku inisialnan H. F. A.C relashoná ku violensia públiko.

Ladronisia

Riba djaluna 14 di febrüari 2022 entre 9:30’or i 10’or di anochi, ladronisia a tuma lugá riba Kaya International na altura di Aeropuerto Flamingo. Deskonosínan a bai ku un spil di pafó di un outo di hür. E outo di hür tabata stashoná pafó di Aeropuerto Flamingo.

But

Riba djamars 15 di febrüari 2022 a emití 3 but riba Kaya Nikiboko Nort pa entre otro no ta den posishon di un seguro bálido i papia na telefòn durante ku ta manehá.

Aksidente ku 3 vehíkulo enbolbí

Alrededor di 9:05 or di mainta riba djamars 15 di febrüari 2022, sentral di polis a risibí notifikashon di un aksidente entre 3 vehíkulo riba Kaya Korona. Shofùr di un di e vehíkulonan a bira malu i a kousa un aksidente unda 2 otro outo tabata enbolbí. A transportá e víktima pa hòspital pa tratamentu médiko. Takelwagen a kita e outonan for di kaminda. Polis, polis di tráfiko i CRS tabata na e sitio.

Aksidente na boka di trabou

Riba djamars 15 di febrüari 2022 alrededor di 12’or di mèrdia, sentral di polis a risibí notifikashon di un aksidente na boka di trabou serka un organisashon situá na kaya Mendelsson. E víktima a kai for di un trapi durante ku e tabata ehekutá trabou riba dak di e organisashon. Testigu di e aksidente na boka di trabou aki a deklará na polis ku nan a mira e trapi slep riba e flur na momentu ku e víktima tabata subi e trapi. E víktima a risibí herida na su kabes i ku ambulans a transport’é pa hòspital pa tratamentu médiko. A pone inspekshon di labor na altura di e aksidente akí.

Ladronisia

Riba djamars 15 di febrüari 2022 alrededor di 4:25 or di atardi, ladronisia a tuma lugá na kaya C. E. B. Hellmund na altura di Chachacha Beach. A bai ku un tas di lomba pretu ku den dje entre otro un kámara, sèrbètè di laman, sapatu pa bai laman i un paraplü. E tas ku a bai kuné tabata poné riba un di e bankinan pa sinta. E kaso ta bou di investigashon.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 9310.

Politieberichten van maandag 14 februari tot en met woensdag 16 februari 2022

Aanhouding

Op maandag 14 februari 2022 werd een 25-jarige vrouw met initialen H. F. A.C. aangehouden in verband met openlijke geweldpleging.

Diefstal

Op maandag 14 februari 2022 tussen 21:30 uur en 22:00 uur heeft er een diefstal plaatsgevonden op Kaya International ter hoogte van Flamingo Airport. Onbekenden hebben de buitenspiegel van een huurauto meegenomen. De huurauto stond buiten Flamingo Airport geparkeerd.

Bekeuringen

Op dinsdag 15 februari 2022, zijn er drie bekeuringen uitgedeeld op Kaya Nikiboko Noord, Kaya Chi ku cha en Kaya Korona voor onder andere het niet in bezit zijn van een geldige verzekering en voor bellen tijdens het rijden.

Aanrijding met 3 voertuigen

Op dinsdag 15 februari 2022 omstreeks 09:05 uur, ontving de politiecentrale een melding van een aanrijding tussen drie voertuigen op de Kaya Korona. De bestuurder van een auto werd onwel waardoor er een aanrijding werd veroorzaakt waar nog twee andere auto’s bij waren betrokken. Het slachtoffer is voor medische behandeling naar het ziekenhuis gebracht. De auto’s zijn weggesleept door takelwagens. De politie, verkeerspolitie en CRS waren ter plaatse.

Bedrijfsongeval

Op dinsdag 15 februari 2022 omstreeks 12:00 uur, ontving de politiecentrale melding van een bedrijfsongeval bij een organisatie gelegen aan Kaya Mendelsson. Het slachtoffer viel van een trap/ladder tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op het dak van de organisatie. Getuigen van het bedrijfsongeval hebben tegen de politie verklaard dat zij de trap/ladder van de vloer zagen glijden toen het slachtoffer trap/ladder opging. Het slachtoffer liep een hoofdwond op en is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling. De arbeidsinspectie is op de hoogte gesteld van dit ongeval.

Diefstal

Op dinsdag 15 februari 2022 omstreeks 16:25 uur, heeft er een diefstal plaatsgevonden bij Kaya C. E. B. Hellmund ter hoogte van Chachacha Beach. Een zwarte rugtas met onder meer een camera, badhanddoek, waterschoenen en een paraplu zijn weggenomen. De weggenomen tas lag op een van de zitbanken. De zaak wordt onderzocht.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 9310.

