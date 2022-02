KOMUNIKADO DI PRENSA 097/2022

22 febrüari 2022

Negoshinan mester mantené ora di sera konforme di nan pèrmit.

Departamentu di Komunikashon i Prevenshon

KUERPO POLISIAL KÒRSOU SIRBI I PROTEHÁ

Funshonarionan di e tim di kontrol i mantenshon di KPC/ECI (M.E.O.) a tuma nota ku

despues ku djabièrnè último a kanselá e orario di Toke de Keda, diferente negoshi tantu

Horeca komo ‘standplaats’ (trùk di pan), a desviá for di e orario di operashon stipulá den

nan pèrmit.

Na momentu ku kanselá un of mas stipulashon den e lei di emergensia, sin mas lokual ta

stipulá den e pèrmit konforme ‘Vergunningslandsverordening’, ta bira vigente.

Den e kaso aki ta trata di orario di operashon.

Kuerpo Polisial i e Departamentu di Inspekshon di M.E.O. ta urgi tur kargadó di pèrmit, ku ta

nan deber/obligashon pa manetené nan mes na tur kondishon stipulá den e pèrmit otorgá,

inkluyendo e orario di operashon.

No ta pèrmití pa ningun negoshi tèrminá su aktividatnan komersial despues di e orario ku ta

stipulá den su pèrmit korespondiente.

Inkumplimentu ku lei i violashon di e pèrmit otorgá, tin sanshon komo konsekuensia.

