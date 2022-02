Tweede Kamer versoepelt coronamaatregelen bezoekers

De Tweede Kamer versoepelt vanaf 7 maart 2022 de coronamaatregelen voor bezoekers. Vanaf die datum is de publieke tribune in de plenaire zaal volledig beschikbaar, is de Kamer weer elke werkdag open voor publiek en is er geen maximale duur aan bezoek verbonden. Dat schrijft Voorzitter Vera Bergkamp mede namens het Presidium aan de Kamerleden.

Kamervoorzitter Bergkamp schrijft dat de aangepaste werkwijze van de Kamer volgt op de versoepelingen die het kabinet op 15 februari aankondigde. “Maar het coronavirus is niet weg”, staat in haar brief. “Het aantal besmettingen is nog hoog en veel mensen zitten thuis in isolatie of quarantaine.” Zij benadrukt het advies 1,5 meter afstand te houden en een mondkapje te dragen op plekken waar het druk is, zoveel mogelijk op te volgen. In de brief zet zij de regels op een rij die binnenkort in de Kamer gelden.

Bezoekers en plenaire debatten

Na het voorjaarsreces, vanaf 7 maart, kunnen bezoekers de Tweede Kamer weer elke werkdag bezoeken. Bezoekers kunnen vrij rondlopen in de Statenpassage en hebben toegang tot de volledige publieke tribune van de plenaire zaal en tot het Statenlokaal. Er is geen maximale duur meer aan het bezoek verbonden. De tijdsblokken die momenteel nog gelden, vervallen vanaf die datum. Bezoekers melden zich vooraf aan via de website van de Tweede Kamer of ter plekke via een aanmeldzuil.

Coronatoegangsbewijs, mondkapjes en 1,5 meter

Vanaf 25 februari vervalt de verplichting om 1,5 meter afstand te houden, het is vanaf dat moment een advies. Het dragen van een mondkapje is dan ook niet meer verplicht.

Sinds 18 februari hoeven bezoekers in het Statenlokaal – een publiek toegankelijke horecaruimte in de Kamer – geen gebruik meer te maken van een vaste zitplaats, geen 1,5 meter afstand te houden en geen mondkapje op. Vanaf 25 februari is het Statenlokaal ook zonder coronatoegangsbewijs toegankelijk voor publiek.

Parlementaire proces

Om de continuïteit van parlementaire proces te kunnen garanderen en het quorum niet in gevaar te brengen, blijven de regels in de plenaire zaal en in de commissiezalen ongewijzigd. Het is daarom voor publiek vooralsnog nog niet mogelijk om commissievergaderingen fysiek bij te wonen. De ruimte is daarvoor te beperkt. Alle openbare vergaderingen worden live gestreamd op de website van de Tweede Kamer en via de app Debat Direct. De publieke tribune in de plenaire zaal is wel maximaal beschikbaar voor bezoekers en pers.

Scholierenbezoeken ProDemos

Rondleidingen van scholieren door ProDemos worden na het voorjaarsreces in overleg met de organisatie verder uitgebreid. Dit geldt ook voor de overige rondleidingen die ProDemos van maandag tot en met zaterdag in het Kamergebouw organiseert.

Aanbiedingen petities

Vanaf 7 maart zijn alle petitieaanbiedingen in fysieke vorm mogelijk en vervallen de beperkingen. Het blijft mogelijk petities ook digitaal aan te bieden.

Brief van de Voorzitter

“Ik ben heel blij dat de Tweede Kamer weer verder open kan voor bezoekers en dat we meer activiteiten kunnen organiseren”, sluit de Kamervoorzitter haar brief af. “We houden de ontwikkelingen rond het Covid-19 virus nauwlettend in de gaten en hopen rond het meireces (22 april t/m 9 mei) de werkwijze van de Tweede Kamer verder te versoepelen.”

Share on: WhatsApp

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr



Pinterest

Pocket



Skype